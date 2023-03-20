AK Parti'nin seçimlerle ekonominin başına geçirmek için planlar içinde olduğu öne sürülen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Genel Merkezi'ne davet edildi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Şimşek'in ziyaretime ilişkin bir açıklama yaptı. Ömer Çelik, açıklamasında "Mehmet Şimşek'in aktif siyaset yapmaya niyeti yok ama kendisi bizlere her türlü desteği verecektir." şeklinde ifadeler kullandı. AK Parti sözcüsü ayrıca koalisyon görüşmelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızı destekleyen tüm siyasi partilerle görüşüyoruz" diye konuştu.
SİYASET
20 Mart 2023 - 23:35
AKP'li isimden Mehmet Şimşek açıklaması: Tam destek verecek!
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı bir son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP Genel Merkezi'ne geldiği ve bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
SİYASET
20 Mart 2023 - 23:35