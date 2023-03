AKP'li isimden Mehmet Şimşek açıklaması: Tam destek verecek!

"BURAYA GELMESİ GAYET NORMAL"

AK Parti'nin seçimlerle ekonominin başına geçirmek için planlar içinde olduğu öne sürülen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Genel Merkezi'ne davet edildi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Şimşek'in ziyaretime ilişkin bir açıklama yaptı. Ömer Çelik, açıklamasında "Mehmet Şimşek'in aktif siyaset yapmaya niyeti yok ama kendisi bizlere her türlü desteği verecektir." şeklinde ifadeler kullandı. AK Parti sözcüsü ayrıca koalisyon görüşmelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızı destekleyen tüm siyasi partilerle görüşüyoruz" diye konuştu.Mehmet Şimşek'in aktif siyasete girmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Çelik, "Mehmet'in AK Parti genel merkezine gelişi olağandışı bir program değil. Kendisi bizim için çok değerli bir arkadaş. Daha önceki hükümetlerde birlikte görev yaptım ve halen de bir kardeşim sık sık görüşürüz. Tecrübesi ve vizyonu olan bir arkadaş. Bu nedenle buraya gelmeniz normal. Siyaseti bıraktıktan sonra birçok işe girdi. STK'larda da sorumlulukları vardır. İş dünyasıyla ilgili çalışmaları da var. Bu nedenle Mehmet Şimşek aktif siyaset düşünmüyor. Ancak, Cumhurbaşkanımızın ülke siyasetine, partimizin veya hükümetimizin siyasetine dair söylediği her konuda yardıma hazır olduğunu ve her türlü katkıyı sağlayacağını bir kez daha dile getirdi. mümkün olan yol. Özel bir durum yok, bir arkadaşımız geldi ve buradan ayrıldı."