GÜNDEM
13 Ekim 2022 - 13:30

AKP'li Metin Külünk'ün dolar düşürme teorisi: "Kur, 7-8 liraya düşer!"

AKP'li Metin Külünk, Türkiye'de dolar kurunun değer kaybetmemesinin nedeni olarak dolarizasyonu sorumlu tuttu ve vatandaşların dolarlarını TL'ye çevirmesi durumunda döviz kurunun 7-8 liraya düşeceğini savundu.

GÜNDEM
13 Ekim 2022 - 13:30
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AKP'li Metin Külünk'ün dolar düşürme teorisi:


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yükseltmesiyle dolar ateşi yükseldi. Merkez bankası, Federal Rezerv'in aksine faiz oranlarını düşürdüğünde, hisse senedi fiyatları durdurulamaz bir şekilde yükseldi.

7 EKİM TARİHİNDE REKOR KIRDI

 18 lirayı geçen döviz kuru, 7 Ekim'de 18,74 ile yeni bir rekor kırdı. Dolar şu anda 18.50 ile 18.60 arasında dalgalanıyor.

AKP’Lİ METİN KÜLÜNK'TEN DOLAR DÜŞÜRME TEORİSİ

AKP'li Metin Külünk



Son dolar kuru hareketlerinin ardından AKP MKYK üyesi Metin Külünk, herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Külünk. doların düşmesi ile ilgili teorilerden bahsederken açıklamalar kamuoyunun gündemine oturdu.

Doların başarısızlığını dolarizasyona bağlayan Metin Külünk, vatandaşların doları ellerinden çıkarmasıyla birlikte döviz kurunun 7-8 liraya düşeceğini savundu. 1947'den beri IMF politikasından bu yana Türkiye'de dolarizasyon sorunu olduğundan bahseden Külünk, mevduat ve tasarruf aracı olarak kullanılan doların bu sayede Türkiye'de 7-8 liraya düşeceğini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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