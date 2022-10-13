AKP'li Metin Külünk'ün dolar düşürme teorisi: "Kur, 7-8 liraya düşer!"







7 EKİM TARİHİNDE REKOR KIRDI

AKP’Lİ METİN KÜLÜNK'TEN DOLAR DÜŞÜRME TEORİSİ











ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yükseltmesiyle dolar ateşi yükseldi. Merkez bankası, Federal Rezerv'in aksine faiz oranlarını düşürdüğünde, hisse senedi fiyatları durdurulamaz bir şekilde yükseldi.18 lirayı geçen döviz kuru, 7 Ekim'de 18,74 ile yeni bir rekor kırdı. Dolar şu anda 18.50 ile 18.60 arasında dalgalanıyor.Son dolar kuru hareketlerinin ardından AKP MKYK üyesi Metin Külünk, herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Külünk. doların düşmesi ile ilgili teorilerden bahsederken açıklamalar kamuoyunun gündemine oturdu. Doların başarısızlığını dolarizasyona bağlayan Metin Külünk, vatandaşların doları ellerinden çıkarmasıyla birlikte döviz kurunun 7-8 liraya düşeceğini savundu. 1947'den beri IMF politikasından bu yana Türkiye'de dolarizasyon sorunu olduğundan bahseden Külünk, mevduat ve tasarruf aracı olarak kullanılan doların bu sayede Türkiye'de 7-8 liraya düşeceğini söyledi.