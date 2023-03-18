AKP'li Özlem Zengin'den 'Kırmızı Çizgim' dediği 6284 sayılı kanun isyanı: "Tehdit mesajları alıyorum"







"TELEFONUMA YÜZLERCE TEHDİT MESAJLARI GELİYOR"







GRUP ADINA KONUŞMA YAPIYORUM AMA"

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru adım adım ilerlerken, ittifaklar arasındaki gidişat yakından izlenecek. Son olarak Refah Yeniden Birleşme Partisi (YRP) ile Cumhur İttifakı'nın anlaşma konusu gündeme geldi. Bunu 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un ayrıntılı açıklaması izledi. Konuya ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulunan AKP'li Özlem Zengin ise, YRP'nin yeniden düzenlenmesini istediği "6284 bizim kırmızı çizgimizdir" sözleriyle tartışmayı noktaladı. Zengin, daha sonra yeniden bir açıklama yaparak dikkat çekici ifadeler kullandı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özlem Zengin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. "Fazla bahsetmek istemiyorum artık. Hedef oldum. Sayın bakanımız açıklama yapıyor, Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor ama ben konuştuğum zaman normalin çok ötesinde bir hedef olma durumu yeniden ortaya çıktı. Bu sadece Twitter'dan değil, çok sık planlı bir saldırıya dönüştü, bununla da kalmayıp telefonuma yüzlerce tehdit mesajı geldi. Ciddi mi bilmiyorum, kamuoyu fark eder mi bilmiyorum... 6284, tartışılır tabi, İstanbul Sözleşmesi çok konuşuldu. İtirazlarım usul ve yöntemlerle ilgili ama kamuoyu bu konuda yeterince endişeli değil. Açıkçası bu saldırılar Türkiye'deki kadınları oldukça rahatsız ediyor.""AK Parti 50+1 oranını yakalamaya çalışıyor. Bir sonraki atamada cumhurbaşkanımızın seçimi kazanması için 30 milyona yuvarlanmış yaklaşık 29 milyon oy ihtiyacı var. Bu 30 milyon kadından en az 10 milyonu oy kullandı. Bu denli nemli bir konuda kadınlara rahatsızlık veren başka herhangi bir konu var mı? İçeriğinden bahsetmiyorum? Çok yalnızız. Hedef sensin diye kimse bu işe karışmak istemiyor. Ben buradayım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. Ben fikrimi söylemiyorum, grubumuz adına konuşma yapıyorum." "6284 SAYILI YASA BİZİ BÖLEN BİR TARTIŞMA KONUSUNDA OLAMAZ" "Ben konuşurken, rutin, açıklanamaz bir şekilde planlanmış bir saldırıya maruz kalıyorum. 6284 Hiçbir tartışma bizi ayıramaz. Böyle bir tartışma tarzı olamaz. Saadet Partisi Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtı. Bugünün altılı masasına baktığınızda, yan yana duranlar çelişiyor mu? Sayın Akşener, bir açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'nin geleceğini söyledi. Saadet Partisi’nden tek bir ses çıkmadan uzlaşma sağlandı."