AKP'li Özlem Zengin'den 'Kırmızı Çizgim' dediği 6284 sayılı kanun isyanı: "Tehdit mesajları alıyorum"

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru adım adım ilerlerken, ittifaklar arasındaki gidişat yakından izlenecek. Son olarak Refah Yeniden Birleşme Partisi (YRP) ile Cumhur İttifakı'nın anlaşma konusu gündeme geldi. Bunu 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un ayrıntılı açıklaması izledi. Konuya ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulunan AKP'li Özlem Zengin ise, YRP'nin yeniden düzenlenmesini istediği "6284 bizim kırmızı çizgimizdir" sözleriyle tartışmayı noktaladı. Zengin, daha sonra yeniden bir açıklama yaparak dikkat çekici ifadeler kullandı.
"TELEFONUMA YÜZLERCE TEHDİT MESAJLARI GELİYOR"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özlem Zengin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. "Fazla bahsetmek istemiyorum artık. Hedef oldum. Sayın bakanımız açıklama yapıyor, Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor ama ben konuştuğum zaman normalin çok ötesinde bir hedef olma durumu yeniden ortaya çıktı. Bu sadece Twitter'dan değil, çok sık planlı bir saldırıya dönüştü, bununla da kalmayıp telefonuma yüzlerce tehdit mesajı geldi. Ciddi mi bilmiyorum, kamuoyu fark eder mi bilmiyorum... 6284, tartışılır tabi, İstanbul Sözleşmesi çok konuşuldu. İtirazlarım usul ve yöntemlerle ilgili ama kamuoyu bu konuda yeterince endişeli değil. Açıkçası bu saldırılar Türkiye'deki kadınları oldukça rahatsız ediyor."