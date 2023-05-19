GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 17:34

AKP'li Türkyılmaz'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: 'Seçim geçsin, özel ilgileneceğiz'

AKP'nin İBB'de grup sözcülüğünü yapan Murat Türkyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik tehdit edici ifadeler kullandı.

GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 17:34
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AKP'li Türkyılmaz'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: 'Seçim geçsin, özel ilgileneceğiz'


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) AKP'nin grup sözcülüğünü yapan Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu'na karşı tehdit edici ifadeler kullandı. İBB yönetimini de tehdit eden Türkyılmaz'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

AKP'li Türkyılmaz'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Dosya şişirilmiş... Seçimler geçsin, özel önlem alacağız" diyen Murat Türkyılmaz, İBB'nin yönetimini de tehdit etti. Türkyılmaz'ın paylaşımı tepki yağmuruna tutulurken silmediği ortaya çıktı.

AKP'li Türkyılmaz'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit

İşte Türkulmaz'a gelen tepkilerden bazıları:

AKP'li Türkyılmaz'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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