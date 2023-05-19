AKP'li Türkyılmaz'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: 'Seçim geçsin, özel ilgileneceğiz'













İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) AKP'nin grup sözcülüğünü yapan Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu'na karşı tehdit edici ifadeler kullandı. İBB yönetimini de tehdit eden Türkyılmaz'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Dosya şişirilmiş... Seçimler geçsin, özel önlem alacağız" diyen Murat Türkyılmaz, İBB'nin yönetimini de tehdit etti. Türkyılmaz'ın paylaşımı tepki yağmuruna tutulurken silmediği ortaya çıktı.İşte Türkulmaz'a gelen tepkilerden bazıları: