AK Parti'nin genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ali İhsan Yavuz, bie son dakika açıklaması yaptı ve Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) aldığı bir kararla milletvekili adaylığı için son başvuru tar Partinin genel merkezinde konuya ilişkin açıklama yapan Ali İhsan Yavuz, parti fuayesi ve 81 eyalette milletvekili adayları için açık başvuruların sürdüğünü söyledi. Yavuz, daha önce yapılan açıklamada başvuru sürecinin yarın sona ereceğinin söylendiğini ancak çok fazla başvuru olduğunu vurguladı.
SİYASET
15 Mart 2023 - 20:40
AKP, milletvekilliği aday adaylığında yığılmayı önlemek adına başvuru sürecini uzattı!
AKP milletvekilleri için başvuru süreci 22 Mart gününe kadar uzatılmasına karar verildi. AK Partili Ali İhsan Yavuz, üç günde 3 binin üzerinde başvuru geldiğini kaydederken fazla rağbette dolayı yığılmaları önlemek adında böyle bir karar aldıklarını söyledi.
SİYASET
15 Mart 2023 - 20:40