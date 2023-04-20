GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 17:48

AKP'nin Adana Çukurova'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi!

Adana'da deprem nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Çukurova'daki AKP partisi ilçe büro binasına pompalı tüfek ile ateş açıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayırca saldırıyla ilgili bir şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 17:48
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AKP'nin Adana Çukurova'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi!


Adana'nın Çukurova ilçesinde deprem nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen AK Parti İlçe Başkanlığı binasına pompalı tüfek ile ateş açılarak bir saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre zanlı, elinde pompalı tüfekle partinin Huzurevileri Mahallesinde bulunan Turgut Özal Bulvarı üzerindeki ilçe büro binası önüne geldi. 



AKP'nin Adana Çukurova'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi

Elindeki pompalı tüfekle parti levhaları ve bayrakları bulunan binasına binaya ateş açan zanlı, olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan zanlının AK Parti'ye hedef olarak saldırıp saldırmadığı henüz bilinmiyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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