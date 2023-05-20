AKP'nin İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan kalp krizi geçirdi!













SAVCI SAYAN KİMDİR?

AKP'li Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı ve Sayan'ın kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. AKP'den İzmir Milletvekili adayı listesine giren ve 14 Mayıs seçimlerine katılan Sayan'ın Twitter hesabı üzerinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: - İzmir'de 2. tur seçim kampanyasını sürdüren Sayın Savcı Sayan, Aydnı'da kanaat önderleriyle görüşmek için ilimize geldiğinde kalp krizi geçirdi. Kısa sürede hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.- Savcı Sayan'ın tedavisi devam ediyor. Bunu sevenlerine ve kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz..1971'de Ağrı'nın Tutak ilçesinde doğan Savcı Sayan'ın 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olduğu biliniyor. İlkokulu doğup büyüdüğü ilçede, ortaokulu Muş Malazgirt'te, liseyi de doğduğu Ağrı Tutak'ta bitirdi. Savcı Sayan, lisans eğitimini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladıktan sonra çeşitli okullarda pedagojik eğitim ve öğretmenlik yaparak eğitimini tamamladı. 1996-2000 arası Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) il ve ilçe gençlik dernekleri üyeliği yaptı. Savcı Sayan, 2019 yılında yapılan seçimlerde AKP'den listelere girdi ve Ağrı Belediye Başkanı oldu.14 Mayıs 2023'te yapılan 28'inci milletvekili seçimlerinde ise AKP İzmir'in 6. Bölge 1. Bölge'de. Sıradan milletvekili adayı olan Sayan, meclise giremedi.