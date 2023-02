AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, 10 ili etkileyen depremin ardından seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulundu!

ADAY MI OLACAKSINIZ, OY MU İSTEYECEKSİNİZ?

"SEÇİM İMKANSIZDIR"

“ÜLKE SEÇİM GERİLİMİNDEN GERİ DÖNMELİ"

Bülent Arınç'ın kamuoyuna açıkladığı yazısının tam metni şöyle:





AKP'nin kurucularından, TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Kahramanmaraş'ın merkezindeki depremin ardından seçimin ertelenmesi çağrısında bulundu. Arınç, seçimin ertelenmesi talebine ilişkin Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı. TBMM eski başkanlarından Bülent Arınç, Twitter sosyal medya hesaplarından seçimlerin başka bir zaman yapılması gerektiğini söyledi. Arınç, seçimin ertelenmesine ilişkin “naçizane düşüncelerim" içeriğiyle yazısında "Vatandaşlarımız artık seçim için değil, yaşam mücadelesi veriyor. Burası Ahval iken, birçok siyasetçi ve gazetecinin Mayıs veya Haziran'da seçim yapmayı tartıştığını görüyoruz" dedi.Şuan enkaz altında halen cesetler olduğunu vurgulayan Bülent Arınç, " Seçmen hakkında konuşamazken nasıl seçim hakkında konuşabilirsiniz? Böyle bir zamanda acılarıyla yüzleşmek zorunda kalan vatandaşlarımıza karşı kampanya mı yürüteceksiniz? Oy mu isteyeceksiniz, aday mı olacaksınız yoksa miting mi yapacaksınız? Onları nasıl yapacaksın? Seçmen yok, sandık yok. Ayrıca bölgede herhangi bir adli ve idari yapı da bulunmamaktadır." dedi.Bülent Arınç, açıklamasına şöyle devam etti: “İnsanlar sana 'Ömür boyu sefil vatandaş, ne derdin var' demiyorlar mı? Bu felaketten etkilenen şehirlerimiz, Türkiye Millet Meclisi'nde toplam 85 delege ile temsil edilen ortalama 15 milyon vatandaşı etkiledi. Kasvetli manzara seçmen bırakmadı. Her iki seçim listesi de geçersizdir ve seçim yapmak yasal ve pratik olarak imkansız hale gelir. Belki Yüksek Seçim Kurulu, nüfus sayımı ile birlikte bu illerin temsil edeceği delege sayısını seçimlerde yeniden hesaplayacaktır."Tarihin en acı felaketini yaşadığımız bu günlerde ülkenin seçim geriliminden bir an önce kurtulması gerektiğini" öne süren Arınç, "Vatandaşlar, bürokrasi Bürokrasi ve siyasetimizin buna ihtiyacı var." diye konuştu. Arınç, "Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızı iyileştirmeye odaklanması için seçimlerin bir an önce ertelenmesi gerekiyor. Bu bir seçenek değil, bir seçimdir. Anayasa'nın 78'nci maddesini öne sürerek savaş nedeniyle seçimlerin ertelenebileceğini söyleyenlere bu cevap yeterlidir" diyerek yasa koyucular her zaman anayasa hükümlerini yürürlükten kaldırabileceğini ve değiştirebileceğini ifade etti.