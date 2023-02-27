AKP'nin özel ekibinden Erdoğan'a milletvekili liste bilgileri ve kulislerden istifa uyarısı!













AKP'NİN ÖZEL EKİBİ ERDOĞAN'I BİLGİLENDİRDİ

İSTİFA UYARISI

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vuran deprem öncesinde Türkiye'nin gündeminde seçimler vardı. Millet İttifakı adayının kim olacağı bir yana en çok tartışılan konulardan biri de seçimin tarihi oldu. Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçim günü olarak belirlenmesini sürekli olarak yinelerken depremden sonra bu tarihin değişip değişmeyeceği merak edildi. Seçim günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta açıklayacağı açıklamalara odaklanıldı. Bu arada AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meclis listesi hakkında bilgi vermek için özel bir ekip kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Çarşamba günkü grup toplantısının gündemini değerlendirmek için kürsüye çıkacak ve toplantıda alınan kararlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek. Edinilen kulis bilgilerine göre, Erdoğan seçim tarihini ertelemeyecek ve 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğini açıklayacak.Kulislerden edinilen bilgilere göre, Çarşamba günü AK Parti genel merkezinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. 7 saat süren görüşmede Numan Kurtulmuş, Mehmet Özasheki, Ömer Çelik ve Binali Yıldırım gibi isimler yer aldı. Heyet, Erdoğan'a meclis listesi hakkında bilgi verdi.Ocak ayından bu yana 12 yerel lider AKP'den istifa ederken, 20'sinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan seçim tarihini bekledikleri söyleniyor. Bu arada genel merkez, 3 büyük şehirdeki il başkanlarının görevlerine devam etmesini istiyor. Kulislerde il başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı olmadan istifa edilmemesi konusunda uyarıldığı da konuşuluyor. Ayrıca, gelen bilgiler arasında bu seçimlerde AK Parti Tüzüğü'ndeki üç dönem kuralının geçerli olmadığı yönündedir.