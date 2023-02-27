6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vuran deprem öncesinde Türkiye'nin gündeminde seçimler vardı. Millet İttifakı adayının kim olacağı bir yana en çok tartışılan konulardan biri de seçimin tarihi oldu. Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçim günü olarak belirlenmesini sürekli olarak yinelerken depremden sonra bu tarihin değişip değişmeyeceği merak edildi. Seçim günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta açıklayacağı açıklamalara odaklanıldı. Bu arada AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meclis listesi hakkında bilgi vermek için özel bir ekip kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Çarşamba günkü grup toplantısının gündemini değerlendirmek için kürsüye çıkacak ve toplantıda alınan kararlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek. Edinilen kulis bilgilerine göre, Erdoğan seçim tarihini ertelemeyecek ve 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğini açıklayacak.
GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 15:24
AKP'nin özel ekibinden Erdoğan'a milletvekili liste bilgileri ve kulislerden istifa uyarısı!
Deprem felaketi tüm Türkiye'yi deridnen etkilerken Türkiye'nin gündemini de şekillendirdi. Seçim günü gün geçtikçe yaklaşıyor. Deprem öncesinde 14 Mayıs, seçim tarihi olarak siyasetin gündeminde sıklıkla yer alıyordu. Deprem sonrasında seçim tarihinin değişip değişmeyeceği konusunun tartışması başladı. Kesin tarihin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada ortaya çıkması bekleniyor. AKP'de özel tim oluşturulurken gündemdeki bir diğer konu da devlet ve belediye başkanlarının istifası.
GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 15:24