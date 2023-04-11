AKP'nin vekil listelerine Ordu İl Başkanlığı'ndan tepki sesleri: İstifanın eşiğindeyiz!







SOSYAL MEDYADAN ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU











RİSKİ ALMAK İSTEMİYORUM

Türkiye, 14 Mayıs günü seçime gidiyor. Oy sandıkları 33 gün içinde açılacak ve milyonlarca seçmen 13. cumhurbaşkanını ve 28. dönem milletvekillerini seçecek. Seçim süreci, Yüksek Seçim Komisyonu tarafından belirlenen takvime göre devam edecek. Siyasi partiler ve ittifaklar, milletvekili aday listelerini geçtiğimiz hafta sonu YSK'ya sundu. Erdoğan'ın açıkladığı gibi, AKP'de 3'lü başkanlık kuralına bağlı kalan birçok isim listeye giremedi, ancak kabinedeki 2 kişi hariç hepsi milletvekili adayı oldu. Ordu AK Parti il ​​genel kurulunun tepkisi aday gösterilen isimlerden birisi olan Bakan Mahmut Özer'!in Ordu listesinde bir numarada yer alması oldu. Toplam 6 milletvekili bulunan Ordu'da birinci aday olarak Bakan Özer gösterilirken, diğer adaylar ise İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat'ın yanı sıra İsa Yüksel, İsa Gül'le birlikte Samet Özdemir oldu.AKP'nin Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu Ordu genel seçiminin getirdiği riskleri seçim gecesi almak istemediğini söyleyen Tomakin, istifaya yakın olduğunu söyledi. Halit Tomakin, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Asrın seçimine yaklaşık olarak bir ay gibi bir süre kaldı. Aday listemiz genel merkez tarafından açıklandı ama il başkanı olduğum ilde yetkili kişi olarak sadece buradan başkanımızla konuşma imkanım var çünkü sesimiz iletilmiyor.Ordu, aday listemize çok karşı çıkıyor. Açıkçası Ordu'da yapılan bunca çalışmadan sonra seçim günü akşamı Ordu'da milletvekilliği seçimlerinde alabileceğimiz riskleri alarak böyle bir üye aday listesiyle milletimizin huzuruna çıkmak istemiyorum. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı, sesimize kulak vermenizi rica eder, istifaya hazırlandığımızı belirtir, takdir ve yönlendirmelerinizi bekleriz. Saygılarımla.."