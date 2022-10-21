AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!







CEMEVİ DÜZENLEMESİ TBMM'DE







AK Parti kurmayları, 23 maddelik yeni yasa paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sundu. Yeni torba yasa tasarısının içerisinde belediyelerin cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayabilecekleri maddesinin yer aldığı belirtildi. Ayrıca yapılacak değişikle birlikte cemevlerinde inşaat, bakım ve onarım işleri de karşılanacak. Kanunda ayrıca imar kanununa bir madde eklenmesi de öngörüldü. Bu yazı ile imar planları yapılırken Cemevi yeri tahsisi yapılabilmekte.TBMM Başkanlığı'na sunulan 23 maddelik yasa tasarısı ile Vergi Usul Kanunu ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması bekleniyor. Öneriye göre, cemevlerinin aydınlatma masrafları Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Belediyeler, cemevlerine içme suyu ve hizmetlerini indirimli veya ücretsiz olarak sağlayacaktır. Belediyeler aynı zamanda cemevlerinde inşaat, bakım ve onarım çalışmaları yapabilecek. Bagaj kanunu ile imar kanununa eklenecek hüküm ile imar planları yapılırken cemevi tayini mümkün olacak.