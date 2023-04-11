AKP seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan: '14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız!'







"Bizim yeter dememiz ile Kemal Bey'in artık yeter demesi aynı şey değil"











"Şimdi birlikte Türk Yüzyılının yürüyüşünü başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesi ve milletvekil adayları tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak olan Ankara Spor Salonu'nun spor salonuna girmeden önce dışarıda bekleyen partililere seslendi. Seçim beyannamesini açıkladıkları gün birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Erdoğan, “Bu gezi 14 Mayıs'ta bir gezi. 14 Mayıs'a hazır mısınız? 14 Mayıs günü sandıkları havaya uçurmaya hazır mıyız? Kapı kapı gezmeye hazır mıyız? Allah'ın izni ile 4 Mayıs'ta sandıkları patlatıp yeni dönemin müjdesini vereceğiz." diye konuştu. Sahadaki seçmen sayısını görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana kademe ile birlikte kadın ve gençlik kollarıyla 14 Mayıs'a "son sürat" ilerlediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi ve milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının manşetleri şöyle:Karşımda gördüğüm resim Türk asrının efsanesidir. Aslan kalbin için teşekkür ederim. Türkiye'de 14 Mayıs'ta sandıklar patlayacak mı? Allah'ın izniyle 14 Mayıs arifesinde hep birlikte diyoruz ki, 1950 yılında iman ve irade ile bu söz milletindir demek kâfidir. Biz yeter demedik, Kemal Bey artık yeter demedi. Siyasi ve toplum mühendisliği hesaplarıyla yapılan çaba, o yangına karşılık veremedi. Milletimiz iradesini her zaman tasdik etmekte ve aydınlık bir geleceğe bakmaktadır. Yaratıldığımız günden bu yana girdiğimiz her seçimi mücadelemizin yeni bir aşaması olarak yaşadık.Bugün Türk asrı için doğru adımları söyleyerek milletimizin huzurunda duruyoruz. Darbecilere, hocalara, siyaset ve toplum mühendisliği projelerine karşı milletimizle Türkiye'nin asrın kapısını aralayabilmek çin burdayız. Şarkımız ne diyor? Doğa, güneş, parla üzerimize, bulutlar şarkı söylesin, mazlumlar türküsünü söylesin Türk asrı yarın değil... Beraberiz Türk asrının yürüyüşüne hemen şimdi başlayın.