AKP, TOGG reklamı için Kenan Doğulu'nun şarkısını izinsiz kullandı!

Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu, AKP'nin 'Yaparım Bilirsin' adlı şarkısını kendisinin haberi olmadan kullanmasına tepki gösterdi. Kenan Doğulu, AKP tarafından çekilen siyasi bir videonun müzik kısmında “Yaparım Bilirsin" adlı şarkısını kendisinde izin almadan kullanıldığını duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama paylaşan Doğulu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözlerinin "Burada iddialarımızı ortaya koyuyoruz Türk arabası yapacağız diyoruz" ifadeleri yer alırken, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Oturdular, miting yaptılar, işadamları toplandı... Bakanlar, Başbakan" Bakanlar ve Cumhurbaşkanları bir araya gelerek 'Biz araba yapıyoruz. Nerde, milleti aldatma." sözleri duyuluyor. Videonun sonunda Kenan Doğulu'nun "Yapım Bilirsin" şarkısı Erdoğan'ın TOGG arabasını sürerken çalıyor.