GÜNDEM
03 Ekim 2022 - 22:21

AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar yerinden oynayacak!

AKP ve MHP'nin "dezenformasyonla mücadele" konulu yasa tasarısı yarın meclis gündeminde olacak. Bu düzenlemenin sosyal medyadaki tüm taşları yerinden oynatacağı söyleniyor.

GÜNDEM
03 Ekim 2022 - 22:21
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AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar yerinden oynayacak!


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 3 aylık bir aradan sonra 4 Ekim Salı günü yasama çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. 27. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun yasama yılındaki ilk işlerinden birisi ise “dezenformasyonla mücadele" başlıklı basın kanundan ve bazı kanunlarda değişikliği öngören kanun teklifi olacak.

Sosyal medya ve internet gazeteciliği ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi bilindiği üzere geçtiğimiz yasama yılında TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiş, teklifinin görüşülmesi sırasında yaşanan bazı tartışmalar nedeniyle de Ekim ayına ertelenmişti. AKP ve MHP tarafından 26 Mayıs tarihinde TBMM'ye sunduğu tasarının adı ‘sansür yasası’ olarak tanımlanıyor.



AKP ve MHP dezenformasyonla mücadele

Paylaşana da hapis cezaları geliyor!

 Yurt içinde veya dışında korku, terör veya panik aşılamak amacıyla güvenlik, asayiş ve genel sağlıkla ilgili yanlış bilgileri kamu huzurunu bozacak şekilde alenen yayan kişiler 1 yıldan 3 yılşa kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin örtülü olarak veya örgüt faaliyetleri sırasında suçu işlemesi halinde ise söz konusu ceza yarı oranından artırılacak.

Tüm bilgiler savcılıklara gidecek

Yanıltıcı bilgilerin kamuoyuna duyurulması, milli birlik ve bütünlüğün bozulması, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve Türk Ceza Kanunu (TCK) soruşturma safhasında savcılar ve Türk sosyal ağ sağlayıcı temsilcileri yargıya bilgi verecek. Bu bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığı veya Mahkeme ile paylaşılmaması durumunda ilgili Savcılık, yabancı sosyal ağ sağlayıcıların internet trafik bant genişliğini yüzde 90 oranında azaltmak için Ankara Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurabilecek.

AKP ve MHP dezenformasyonla mücadele

İnternet trafiği için bant genişliğinin azaltılmasına karar verildiğinde, bu karar erişim sağlayıcı ile iletişim kurmak için BTK'ya gönderilir. Tespit talebi, Erişim Sağlayıcı tarafından herhangi bir gecikme olmaksızın ve bildirimden sonra en geç 4 saat içinde gerçekleştirilecektir. Sosyal ağ sağlayıcı yükümlülüklerini yerine getirirse yaptırım kaldırılacak ve BTK'ya bilgi verilecektir.

Başlık belirleme kısıtlamaları

Sosyal ağ sağlayıcı, yasal ihlaller ve yayınlanmamış başlık etiketleri ile ilgili içerikle ilgili sistem, mekanizma ve algoritmalarında gerekli adımları atmak için BTK ile birlikte çalışacak ve bu eylemleri raporlara dahil edecektir. Sosyal ağların sağlayıcıları, kurum tarafından talep edilen bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

AKP ve MHP dezenformasyonla mücadele

Reklam ve bant kısıtlamaları

İdari işlem saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'de yerleşik vergiye tabi gerçek ve tüzel kişiler, BTK Başkanı'nın reklam içeriklerinin kaldırılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına uyulmaması halinde ilgili yabancı sosyal ağ sağlayıcılarına karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda yeni sözleşme yapılmayacak ve devir yapılmayacaktır.

BTK başkanı, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğini %50 oranında azaltmak için sulh ceza mahkemesine dilekçe verebilir. Bu, içeriğe erişimi kaldırma ve/veya engelleme kararı ve engelleme kararı verilene kadardır. Sosyal ağ sağlayıcı, ilgili mahkeme kararının ilgili sosyal ağ sağlayıcısına tebliğinden itibaren 30 gün içinde içerik kaldırma ve/veya erişim engelleme kararına uymadığı takdirde, BTK başkanı ceza mahkemesinde sulh talebinde bulunabilir. Sosyal ağ sağlayıcıları için internet trafiğinin bant genişliğini %90'a kadar azaltmak için uygulanabilir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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