AKP yasa teklifini sundu: TSK'nın personel kanununda değişikliğe gidiliyor!







UYUM DÜZENLEMELERİ







AK Parti ve MHP delegelerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulduğu aktarılan 49 maddelik yasa tasarısında, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. .Öneride, 21 Ocak 2021 tarih ve 6771 sayılı Kanun ile T.C. Anayasasında yapılan değişikliklerin, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle sonuçlandığı vurgulanmaktadır. Ancak bu bağlamda 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hükümet değişikliği oldu.Uyum Yasası kapsamında yapılan değişiklikler nedeniyle mevzuat değişiklikleri. Genelkurmay Başkanı, Kara ve Deniz Komutanları tarafından işlenen askeri suçlarda soruşturma ve kovuşturma yetkisi ile soruşturma ve kovuşturma yetkisini belirlemeye yetkili makamı, nihai belirleyici rütbe ve görevleri belirlemeyi amaçlayan teklif.. Ayrıca kamuda engelli ve engellilerin ebeveynlerine ödenen aylık ücretlerin net asgari ücretten az olamayacağı hükme bağlanması.Jandarma Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlı olduğundan ve Genelkurmay teşkilatı Milli Savunma Bakanlığının kadro ve tesislerine de yansıdığı için yönetmelikler oluşturulmuştur. Teklif, Astsubayların ve sivillerin genel sağlık sigortası sahibi sayıldığı dönemde yaralanan, hastalanan veya engelli olan Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki bazı tedavi hizmetlerini sınırlayacaktır. (örneğin, fizik tedavi belirli seans sayısı ile sınırlıdır), lütfen bu sınırlar dahilinde, aday gösterilen kişinin tedaviden memnuniyetsizliği olduğunu ve teklifin bu memnuniyetsizlikleri gidermeye çalışması.) Savunma Bakanlığı iel birlikte Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin, reçeteli ilaçlar ile tıbbi ürünler arasındaki eşdeğer farkları, ilgili olduğu şekilde karşılamak için kullanılmasını tavsiye edildi. Muvazzaf general ve muvazzaf astsubayların özlük haklarını hizmet sürelerine göre düzenleyerek deneyimli personelin meslekte kalmasını sağlamayı amaçlar. Ayrıca, emekli subaylar, emekli astsubaylar ve halen hizmette olan emeklilerin aylıklarının artırılmasını da şart koşuyor. Bu teklife göre, yabancı devlet askeri okullarında yetiştirilecek askeri öğrencilerin eğitim süreleri, gönderilecek okulların durumuna göre yıllık ve yarıyıllık olarak belirlenmeli ve öğrenciler yabancı devlet askeri okullarına gönderilmelidir. Mezun olana kadar daha fazla öğrenciyi yabancı askeri okullara göndermek mümkün olduğundan, bütçe yabancı askeri okullarda eğitim görmüş öğrencilere tahsis edilecektir. Öte yandan, yarı zamanlı öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmaları durumunda devlet tarafından karşılanacak masrafların tespitine ve tazminine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Mahkemenin bozma kararı kapsamı içinde altı ayı aşmış olan toplam süreden sorumluluk süresi mahsup edilecek ve askeri müfettiş yardımcılarının atanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yeniden düzenleme getirilecek.