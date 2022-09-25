Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü













Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde gerçekleşti. 8892. Sokak'ta ikamet eden Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları olduğu öğrenilen İsmail A. (50) ve oğulları Beytocan A. (20), Baran A. (22) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Beytocan A., iddialara göre olay mahaline geldikleri 26 AFM 477 plakasına sahip kiralık araçtan aldığı pompalı tüfekle Volkan Şener ve Polat Gezgin'e ateş açtı.Mermilerin isabet ettiği Volkan Şener sevk edildiği Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, Polat Gezgin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Olayın ardından şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için il genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalara 350 polis, dronlu polis ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat timleri katıldı. Şüpheliler 40 dakikalık kovalamaca sonucunda Zafer Mahallesi'ndeki farklı sokaklarda yakalandı.