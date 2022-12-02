Akşam yemeği derdine son! Çıtır çıtır karnabaharlar sofraların baş tacı olacak







ÇITIR KARNABAHAR TARİFİ İÇİN MALZEMELER











KARNABAHAR YAPILIŞI

Haşlayarak, yemek olarak ve fırında yapılan karnabaharları hiç kızartmayı denediniz mi? Çıtır çıtır olan bu tarif sofraların vazgeçilmezi olacak. Farklı ve lezzetli bir tarif arayanlar bu tarifi kesinlikle denemeli. İşte lezzet bombası karnabahar tarifi…1 orta büyüklükte karnabaharYarım limon suyu Bir tutam tuz Sosu için; 2 adet yumurta 6 yemek kaşığı un Toz biber Kızartmak için; Sıvı yağKarnabaharları tek tek ayırdıktan sonra sirkeli suda bekletiniz. Güzel durulayıp tencerede haşlayınız. Su içerisine limon ve tuz eklemeyi unutmayınız. Karnabaharlar yumuşamadan tencereden alınız. Süzdükten sonra soğumasını beklemeniz gerekiyor. Sos için gerekli olan tüm malzemeleri bir kap içerisinde karıştırınız. Sonra karnabaharları tek tek sos içerisine ekleyiniz. Kızdırdığınız yağda karnabaharlarınızı kızartınız. Şimdiden herkese afiyet olsun.