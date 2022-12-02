Yemek Tarifleri
02 Aralık 2022 - 11:00

Akşam yemeği derdine son! Çıtır çıtır karnabaharlar sofraların baş tacı olacak

Akşama yemek düşünenlere mükemmel bir tarifle geldik. Karnabahar sevmeyenlere karnabahar sevdirecek bu tarif sofralarınızı süsleyecek. Çıtır çıtır bir lezzet için yapmanız gerekenleri sizlerle paylaştık. İşte lezzet bombası karnabahar tarifi…

Yemek Tarifleri
02 Aralık 2022 - 11:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Akşam yemeği derdine son! Çıtır çıtır karnabaharlar sofraların baş tacı olacak


Haşlayarak, yemek olarak ve fırında yapılan karnabaharları hiç kızartmayı denediniz mi? Çıtır çıtır olan bu tarif sofraların vazgeçilmezi olacak. Farklı ve lezzetli bir tarif arayanlar bu tarifi kesinlikle denemeli. İşte lezzet bombası karnabahar tarifi…

ÇITIR KARNABAHAR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 orta büyüklükte karnabahar



Yarım limon suyu

Bir tutam tuz

Sosu için;

2 adet yumurta

6 yemek kaşığı un

Toz biber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Çıtır Karnabahar tarifi

KARNABAHAR YAPILIŞI

Karnabaharları tek tek ayırdıktan sonra sirkeli suda bekletiniz.

Güzel durulayıp tencerede haşlayınız.

Su içerisine limon ve tuz eklemeyi unutmayınız. Karnabaharlar yumuşamadan tencereden alınız.

Süzdükten sonra soğumasını beklemeniz gerekiyor.

Sos için gerekli olan tüm malzemeleri bir kap içerisinde karıştırınız.

Sonra karnabaharları tek tek sos içerisine ekleyiniz.

Kızdırdığınız yağda karnabaharlarınızı kızartınız.

Şimdiden herkese afiyet olsun.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Patatesi hiç bu şekilde görmediniz! Bu yöntemi bir deneyen bir de denemeyen pişman olacak
Patatesi hiç bu şekilde görmediniz! Bu yöntemi bir deneyen bir de denemeyen pişman olacak
Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri ve yapılışı
Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri ve yapılışı
Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak mücveri tarifi
Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak mücveri tarifi
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Son Haberler
Partideki dansları gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den canlı yayında sert çıkış!
Partideki dansları gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den...
Elon Musk'ın kararı onaylandı! Tweetlerin nereden aldığı artık görünmeyecek..
Elon Musk'ın kararı onaylandı! Tweetlerin nereden aldığı artık...
MİT'ten PKK/YPG'ye beklenmeyen darbe! Terör örgütünün sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü..
MİT'ten PKK/YPG'ye beklenmeyen darbe! Terör örgütünün sözde sorumlusu...
Patatesi hiç bu şekilde görmediniz! Bu yöntemi bir deneyen bir de denemeyen pişman olacak
Patatesi hiç bu şekilde görmediniz! Bu yöntemi bir deneyen bir de...
Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri ve yapılışı
Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri...
Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak mücveri tarifi
Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak...
Netflix’in yeni dizisi beyninizi yakacak! İzlerken kafanız çok karışacak! 1899 konusu ve oyuncuları
Netflix’in yeni dizisi beyninizi yakacak! İzlerken kafanız çok karışacak!...
Güneş fırtınası yaklaşıyor! Uzmanlardan enerji uyarısı..
Güneş fırtınası yaklaşıyor! Uzmanlardan enerji uyarısı..
İsveçli gazetecinin uyuşturucu kaçakçılığı sorusuna kızan İbrahim Kalın röportajdan ayrıldı!
İsveçli gazetecinin uyuşturucu kaçakçılığı sorusuna kızan İbrahim...
Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği ağızları açık bıraktı
Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği...
Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı!
Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Ünlü oyuncu sosyal medya...
Milyonlarca öğrenci 3 aylık toplu ödeme alacak! KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca öğrenci 3 aylık toplu ödeme alacak! KYK burs başvuruları...
Emeklileri sevindiren bir başka haber ﻿QNB ﻿Finansbank 'tan geldi! ﻿QNB Finansbank emekli promosyonunda çıtayı yükseltti!
Emeklileri sevindiren bir başka haber ﻿QNB ﻿Finansbank 'tan geldi!...
e-Devlet'ten başvuruluyor! Onay alırsa 2500 TL hesapta: Her ay verilecek!
e-Devlet'ten başvuruluyor! Onay alırsa 2500 TL hesapta: Her ay verilecek!
4757'ye SMS gönderen Bankkart'lıların hesabına 150 TL yatıyor! Son tarih 31 Aralık
4757'ye SMS gönderen Bankkart'lıların hesabına 150 TL yatıyor! Son...