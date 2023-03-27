Akşamdan kalan ekmeği buzdolabına koyanlar yandı! Öyle bir zararı varmış ki: Öğrenince nasıl hayatta kaldığınıza şaşıracaksınız







EKMEĞİ DOLAPTA SAKIN BEKLETMEYİN







RETROGRADASYON NEDİR

Öğünlerden geriye kalan ekmekler genelde tazeliğini koruması için buzdolabına koyuluyor. Ancak uzmanlar tarafından açıklananlara göre bunun insan vücuduna çok büyük zararları var! Peki ne yapmak gerekiyor? Ekmeği dolaba koymanın zararları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ekmek yapılırken kullanılan ana madde su ve mayanın yanında buğday unu nişasta granüllerinden oluşur. Nişasta granülleri doğal olarak durduğunda kristal formda bulunur. Suyla karıştırılan ve yüksek sıcaklıkta pişirilen buğday ununun içindeki nişasta su aldıkça kristal yapısı bozularak çözünmeye başlar. Ekmek soğudukça da bu nişasta kristalleri tekrar eski haline dönerek ekmeğin sertleşmesine ve bayatlamasına sebep olur. Nem kaybı yaşanmaması için hava geçirmez şekilde kapatılsa bile ekmek bayatlamaya başlar. Bu ekmekler soğuk ortamlarda saklandığı zaman kristalleşme ve bayatlama yaşanır. Ekmeklerin bayatlamaması için buzdolabına koymak yerine dilimlenmesi ve hava almayacak şekilde streçlenmesi gerekmektedir. Yine de dolaba koyulması gerekiyorsa dondurucuya koymak, tüketileceği zaman fırında ısıtmak daha iyi bir seçenektir. Dondurucuda bekletilen ekmek 1 ay sonra bile taze kalabilir. Ekmek folyo ile sarılarak oda sıcaklığında da bekletilebilir, bu yöntemle de ekmekler iki üç gün daha tüketilecek durumda olabilir.Nişasta, buğday içinde olan asıl bileşenidir ve nemi tutma, viskozite, doku, tat, raf ömrü gibi özellikleri sağlar. Nişasta soğuk su içinde eritilmez ancak ısıtıldığı zaman şişer ve jelleşmeye başlar. Jelleşen nişastanın soğuma ve depolama sonrasında değişmesine retrogradasyon denir. Nişasta önemli bir karbonhidrat olarak bilinir. Karbonhidrat sindirimi ağızda başlayarak ince bağırsakta son bulsa da midede karbonhidrat sindirimi yapılmaz. Çünkü karbonhidratların sindirimini yapan enzimler mide içinde görev yapmazlar. Sağlıklı besinler tüketmek için muzun da dolapta bekletilmemesi gerekiyor. Muzun sıcak ortamda bekletilmesi olgunlaşmasına yardım eder ve ışık ise çürümesini yavaşlatmaya yardımcı olur. Kahvenin de buzdolabında bekletilmesi önerilmez çünkü dolapta olan diğer yiyeceklerin tadı kahveye geçer. Kahvenin güneş ışığı almayan bir odada ve kapalı kap içinde saklanması önerilir. Domatesin de buzdolabında bekletilmesi lezzetini etkiler. Fesleğen, biberiye, kekik gibi besinlerin de dolapta bekletilmemesi gerekir. Dolaptan ziyada küçük bir bardakta sapları aşağıda olacak şekilde oda sıcaklığında ve güneş ışığı almayan bir yerde bekletilmesi önerilir. Sarımsakların da buzdolabında değil güneş ışığı almayan bir odada bekletilmesi gerekmektedir.