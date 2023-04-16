Aksaray'da ilginç görüntüler! 10 günde bir obruk bulunuyor..







DERİNLİĞİ 6 METRE











Konya ovalarında yaygın olan çukurlar, Aksaray sınırında da vatandaşların karşılarına çıkmaya başladı. Çevredekileri korkutan çukurlarla 10 gün önce rastlayan Sultanhanı mahallesi sakinleri şimdi ikinci kez bir obruk oluştuğunu gördüler.Mantar aramak için tarlalara giden köy gençleri, yaklaşık olarak 8 metre çapına sahip ve 6 metre derinliği olan bir obruk buldular. Yerleşim yerine yaklaşık 500 metre gibi bir mesafede buluna obruklar çevredekileri oldukça fazla tedirgin etti.Tepeköy çölünde motosikletiyle mantar toplayan Ramazan Dölek (17) bir anda 6 metre derinliğindeki obruğu fark etti. Dölek, “Arkadaşlarla mantar toplamak için bu bölgeye gittiğimizde motosikletle giderken bir anda bir düdene rastladık. Biz geldiğimizde bu çukur yoktu, bu çukur yeni oluştu ve burası açık alan olmasından dolayı çok tehlikeli. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyoruz" dedi.Obruğun 100 metre çevresinde ise yer yer küçük çaplı çatlak ve çökmelerin oluştuğu görülmektedir.