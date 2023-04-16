GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 16:11

Aksaray'da ilginç görüntüler! 10 günde bir obruk bulunuyor..

Konya Ovası'ndan sonra Aksaray sınırında obruklar görülmeye başlandı. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 gün önce çukurla karşılaşan vatandaşlar, bugün ikinci bir çukurla karşılaştı. Mantar aramaya çıkan gençler, yaklaşık olarak 8 metre çapına sahip ve aynı zamanda 6 metre derinliğini olan bir obruk buldular.

GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 16:11
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Aksaray'da ilginç görüntüler! 10 günde bir obruk bulunuyor..


Konya ovalarında yaygın olan çukurlar, Aksaray sınırında da vatandaşların karşılarına çıkmaya başladı. Çevredekileri korkutan çukurlarla 10 gün önce rastlayan Sultanhanı mahallesi sakinleri şimdi ikinci kez bir obruk oluştuğunu gördüler.

DERİNLİĞİ 6 METRE

Aksaray'da ilginç görüntüler! 10 günde bir obruk bulunuyor

Mantar aramak için tarlalara giden köy gençleri, yaklaşık olarak 8 metre çapına sahip ve 6 metre derinliği olan bir obruk buldular. Yerleşim yerine yaklaşık 500 metre gibi bir mesafede buluna obruklar çevredekileri oldukça fazla tedirgin etti.



Tepeköy çölünde motosikletiyle mantar toplayan Ramazan Dölek (17) bir anda 6 metre derinliğindeki obruğu fark etti. Dölek, “Arkadaşlarla mantar toplamak için bu bölgeye gittiğimizde motosikletle giderken bir anda bir düdene rastladık. Biz geldiğimizde bu çukur yoktu, bu çukur yeni oluştu ve burası açık alan olmasından dolayı çok tehlikeli. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyoruz" dedi.

Aksaray'da ilginç görüntüler! 10 günde bir obruk bulunuyor

Obruğun 100 metre çevresinde ise yer yer küçük çaplı çatlak ve çökmelerin oluştuğu görülmektedir.

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Elvan ÇILDIR
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