YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:38

Aksaray'da Kentsel Dönüşümde 15 Bin Metrekare Alan Açıldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle şehir merkezinde Hamidiye Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşümde zaman içinde binaların yıkımının gerçekleştiğini söyledi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:38
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Aksaray'da Kentsel Dönüşümde 15 Bin Metrekare Alan Açıldı


Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle şehir merkezinde Hamidiye Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşümde gün geçtikçe binaların yıkımının gerçekleştiğini söyledi. Başkan Dinçer, kentsel dönüşüm rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda bu haftayla birlikte 38. binanın yıkımının tamamlandığını ve kentsel dönüşüm alanında yaklaşık 15 bin metrekare alanın açıldığını kaydetti.


Aksaray Belediyesi'nin şehir merkezinde sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve dengeli kentleşmeyi gerçekleştirmek, vatandaşın can ve mal müdafaa etmek için başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları güvenli bir şekilde adım adım ilerliyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hamidiye Mahallesinde kentsel dönüşüm rezerv yapı alanı olarak belirlenen sahada depreme karşı dayanıksız, yıpranmış ve modern yaşam standartlarına uyum göstermeyen yapıların kontrollü şekilde yıkılarak ortadan kaldırıldığını söyledi. Kentsel dönüşüm alanın toplamda 23 bin metrekareden oluştuğunu kaydeden Başkan Dinçer, “Kentsel dönüşümde onuncu hafta geldiğimiz noktanın ne aşamada olduğunu paylaşmak istiyorum. Dönüşüm alanında 38. binanın yıkımını tamamladık ve orada 15 bin metrekare alan açtık. Buradaki tüm çalışmalarımız planlama sürecimiz ile uyumlu halde ilerliyor. Yani kentsel dönüşümü başlattığımız ilk günden itibaren gerek ilerleme sürecini, gerekse uygulama safhalarını yakından takip ediyorum” dedi.




Sağlıksız yapılaşma alanlarını ortadan kaldırma sürecinin aralıksız sürdüğünü işaret eden Başkan Dinçer, “Kentsel dönüşüm ile birlikte Hamidiye Mahallemizde tarihi bir dönüşüm başlattık. Herkesin ortak bir paydada buluştuğu yenilikçi ve modern mimariyle, şehrin merkezini sağlık ve dengeli yapılarla yeniden inşa ediyoruz” diyerek konuşmasını belirtti.


Kentsel Dönüşümü şehrin geleceğine yapılan yatırım olarak değerlendiren Dinçer, “Aksaray'ımıza kalıcı eserler bırakmak için gayretle çalışıyor, kent merkezimiz başta olmak suretiyle şehrimizin çehresini yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm alanının önceki halini herkes biliyor. Buradaki sağlıksız yapıları ortadan kaldırarak şehir merkezini canlandırmak ve bu bölgeyi kent yaşamına kazandırmak istiyoruz. Burada kentsel çevreye uygun hareket ederek yeraltına 2 katlı otopark olmak suretiyle konut, ticaret birimleri, işyerleri inşa edeceğiz. Şehrimiz için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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