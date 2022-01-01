YAŞAM
01 Ocak 2022 - 14:29

Aksaray'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar..

Aksaray'da dün gece saatlerinde meydana gelen bir kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken ağır yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
01 Ocak 2022 - 14:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aksaray'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar..
İstanbul'un Aksaray ilçesinde dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler ise durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi.







Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, hurda yığınına dönen iki aracın içinde sıkışan yolcuları çıkarırken, 6 kişinin kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler. Ağır yaralı olduğu tespit edilen 1 kişi de sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olay yeri ve savcılık incelemesinin hemen ardından ölenlerin cansız bedenleri otopsi yapılması için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polisin kazaya ilişkin bir inceme başlattığı bildirildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Adana'da elektrikli sobadan çıkan yangından canını zor kurtardı!
Adana'da elektrikli sobadan çıkan yangından canını zor kurtardı!
İzmir'de otel çalışanını öldüren hata!
İzmir'de otel çalışanını öldüren hata!
Son Haberler
Galatasaray, 7 oyucusuyla yolları kesin olarak ayırıyor!
Galatasaray, 7 oyucusuyla yolları kesin olarak ayırıyor!
Avcılar'da öğle paydosunda olan doktora aşı dayağı!
Avcılar'da öğle paydosunda olan doktora aşı dayağı!
Yargıtay'dan 'alkol' kararı: Eve sarhoş gelmek boşanma nedeni sayıldı!
Yargıtay'dan 'alkol' kararı: Eve sarhoş gelmek boşanma nedeni sayıldı!
Uzman öğretmene maaş artışı getiren 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' Meclise sunuldu!
Uzman öğretmene maaş artışı getiren 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'...
Adana'da elektrikli sobadan çıkan yangından canını zor kurtardı!
Adana'da elektrikli sobadan çıkan yangından canını zor kurtardı!
Altın hesabından TL mevduat hesabına geçişteki stopaj sıfırlandı!
Altın hesabından TL mevduat hesabına geçişteki stopaj sıfırlandı!...
Sigara ile alkole büyük zam geliyor!
Sigara ile alkole büyük zam geliyor!
Araçtan düşen kızını görmeyen baba kızının üzerinden geçti!
Araçtan düşen kızını görmeyen baba kızının üzerinden geçti!
Diyanet, piyango bileti fetvası: Caiz değil, çıkarsa fakirlere dağıtın!
Diyanet, piyango bileti fetvası: Caiz değil, çıkarsa fakirlere dağıtın!
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer'den net yanıt..
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer'den net yanıt..