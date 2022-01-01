Aksaray'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar..













İstanbul'un Aksaray ilçesinde dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler ise durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi.Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, hurda yığınına dönen iki aracın içinde sıkışan yolcuları çıkarırken, 6 kişinin kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler. Ağır yaralı olduğu tespit edilen 1 kişi de sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yeri ve savcılık incelemesinin hemen ardından ölenlerin cansız bedenleri otopsi yapılması için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polisin kazaya ilişkin bir inceme başlattığı bildirildi.