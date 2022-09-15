YAŞAM
15 Eylül 2022 - 15:17

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, birden fazla uyuşturucu madde elde edildi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 15:17
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Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibinin zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde haklarında gözaltı kararının verildiği uyuşturucu satıcıları İ.S., H.H.D., Ç.B., B.E.H. ile zehir tacirlerinden uyuşturucu madde alarak kullandığı tespit eden M.Ö., O.P., İ.S.Y., İ.A., A.Y., D.Y., E.Ş., A.K., A.A. ve E.E. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan M.E.'nin ise başka suçtan Eskişehir'de cezaevinde tutuklu olduğu bilgisi verildi. Uyuşturucu madde kullanmak haklarında işlem yapılan 10 şahıs serbest bırakılırken, İ.S., H.H.D., Ç.B., B.E.H. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden İ.S., H.H.D., Ç.B., B.E.H., isimli şüpheliler Akşehir de, M.B. ise Eskişehir de adli mercilere yollandı. Şüphelilerden 22 gram metamfetamin, 73 adet sentetik ecza ve bir miktar eroin ve esrar maddesi elde edildi.

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Haber Editörü
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