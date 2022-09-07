SİYASET
07 Eylül 2022 - 15:20

Akşener, 2023 seçimlerinde yavaş yavaş safını belirlemeye başladı!

2023 seçimlerine az bir zaman kala 6'lı masanın en büyük ortaklarından İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı adayı için yavaş yavaş safını belirlemeye başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti lideri Akşener, Mansur Yavaş için kollarını sıvadı.

SİYASET
07 Eylül 2022 - 15:20
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Akşener, 2023 seçimlerinde yavaş yavaş safını belirlemeye başladı!


2023 Haziran ayından yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında Gazeteci Hulki Cevizoğlu , konuyla ilgili çok önemli perde arkası bilgileri paylaştı.

Cevizoğlu, kulislerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in il başkanlarına 6’lı masanın aday göstermemesi halinde kendisinin Mansur Yavaş’ı aday göstereceğini söylediği ifadelerinin dolaştığını aktardı.



Meral Akşener Mansur Yavaş

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Mansur Yavaş'ın konsensus olması halinde ‘aday olurum’ dediğini söyleyen gazeteci Hulki Cevizoğlu, Yavaş ve Akşener arasında bu konunun konuşulmuş olabileceğini değerlendiriyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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