Akşener, 2023 seçimlerinde yavaş yavaş safını belirlemeye başladı!













2023 Haziran ayından yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında Gazeteci Hulki Cevizoğlu , konuyla ilgili çok önemli perde arkası bilgileri paylaştı.Cevizoğlu, kulislerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in il başkanlarına 6’lı masanın aday göstermemesi halinde kendisinin Mansur Yavaş’ı aday göstereceğini söylediği ifadelerinin dolaştığını aktardı.CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Mansur Yavaş'ın konsensus olması halinde ‘aday olurum’ dediğini söyleyen gazeteci Hulki Cevizoğlu, Yavaş ve Akşener arasında bu konunun konuşulmuş olabileceğini değerlendiriyor.