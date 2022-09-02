Akşener'den Dedaş'a: “Diyorsunuz Ki Bizi Deaş'tan Kurtarın”













İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geldiği Şanlıurfa'da bir çiftçiye gelen 1 milyon 146 bin liralık elektrik faturası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çiftçinin elektrik sorununu iletmesi üzerine Akşener, “Diyorsunuz ki bizi DEAŞ'tan kurtarın” dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin il ve ilçe başkanları ile yapacağı toplantı için Şanlıurfa'ya geldi. İl girişinde parti üyeleri tarafından karşılanan Akşener, konvoy eşliğinde kente giriş yaptı. Toplantının yapılacağı otel önünde çiftçi Abdülhadi Karageçili tarafından durdurulan Akşener, çiftçiye gelen 1 milyon 146 bin liralık elektrik faturası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çiftçinin elektrik sorununu iletmesi üzerine Akşener, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi, terör örgütü DEAŞ'a benzeterek, “Diyorsunuz ki bizi DEAŞ'tan kurtarın” şeklinde konuştu.Bir milyonluk fatura şokuÇiftçi Abdülhadi Karageçili, elektrik sorunu için İYİ Parti Lideri Akşener'in önünü keserek, “Bakın genel başkanım bana bir ay içerisinde gelen fatura bakın. 1 milyon 146 bin liradır. Bu bir ayda gelen faturadır. Bir ayın ardından gelen diğer fatura 172 bin TL'dir. Geçen yıl gelen faturalarda cep telefonumda size arz edebilirim. Genel başkanım biz sıcak bölgenin insanları, sürekli devlet büyüklerimize saygı şefkat gösteririz, severiz biz size de oy veririz. Gelen vurdu, giden vurdu. Bu DEDAŞ eliyle vurdu. Bu DEDAŞ nasıl vuruyor? Benden bu parayı tahsil edemediği için, halbuki mislisini tahsil ediyor çünkü desteklememizi alıyor. Devlete de fatura ödüyor, 'biz bu kadar para almadık çiftçiden' onlardan da alıyor, etti iki kar. Bir de an itibariyle bölgede 8-10 saat elektrik kesiliyor. Vermediği elektriğin de parasını bizden alıyor. 3 kar etmesine rağmen yine de bize zulüm ediyor. Bölgenin büyük sorunudur. Amcam oğlu banka emeklisidir, 100 dönüm arazisi var. Ödediği fatura bakın. Lütfen bize bir el atın. Biz devlet büyüklerimizi çok severiz" dedi.İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin il ve ilçe başkanları ile yapacağı toplantı için 2 gün Şanlıurfa'da olacak. Toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleşecek.