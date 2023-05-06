Akşener'den, iktidar değişikliğinde ekonomide görev verilecek iki isim!







ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU BELLİ OLDU MU?











İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'deki canlı yayına katıldı. Burada gündeme ve seçime dair önemli açıklamalarda bulunan Akşener, olası iktidar değişikliğinde ekonomide görev verilecek olan iki ismi açıkladı. FOX TV'deki canlı yayına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kılıçdaroğlu ile 1-2 gün önce telefonda görüştüm. Bana 'Siz iki tane seçin, biz Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak'ı atayalım' dedi... Diğer partiler iki aday göstersin. Tanışsın bu arkadaşlar." İktisat konusunda iyi uzmanlığı olan insanlar var. Sonunda durumu düşünsünler. Birol Aydemir ve Bilge Yılmaz'ı atadım."Olası iktidar durumunda ekonominin başına getirilecek olan isimler hakkında konuşmasına devam eden Meral Akşener, Şampiyonlar Ligi'nin belli olup olmadığı ile ilgili gelen soruyu ise şu şekilde yanıtladı: "Son durumu gerçekten bilmiyorum. Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun şampiyonluk adamlarıdır. Bu arkadaşlar aynı zamanda ekonominin en iyi oyuncuları ama İstanbul mitinginde ortaya çıkarlar mı bilmiyorum. İki isim istendi Kongre adayları da öyle. Milletvekili adayı olan arkadaşlarımızın hiçbiri bakan olmayacak. Bir Hazine'de, diğerinde Hazine'deki prosedürlerden bence hiç bahsetmedik. Uzun yıllardır bu böyle. Ama alacağınız oy oranına göre göreve başlayabileceğiniz bir alan olacaktır. Ekonomiye gelince, bize göre evet, Bilge Bey o işi halleder."