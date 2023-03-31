Akşener'den kurşunların hedefi olan İYİ parti binası önünde sert ifadeler: 'Daha anasının karnından doğmadı'







SALDIRI SONRASI AKŞENER'DEN İLK SÖZLER "BENİ KORKUTACAK ADAM DAHA ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"





KURŞUNLANAN BİNA ÖNÜNDE NET MESAJ!







KILIÇDAROĞLU: MERAL HANIM ASENA'DIR

KURŞUN KOLTUĞA SAPLANMIŞ! FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Saat 10.30 sıralarında İYİ Parti'nin Zeytinburnu'ndaki İl Başkanlığı'na bir silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırganın tabancasından çıkan kurşun binanın camına isabet ederken, hem Genel Başkan Merak Akşener, hem de Millet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenen saldırıya ilişkin çok sert ifadelerle tepki gösterdi.Meral Akşener, saldırı haberini alır almaz sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, “Güçler Çağında; Evime ve meslektaşlarıma yönelik tüm saldırılar cezasız kaldı. Bugün İstanbul İl Başkanlığımıza saldırıldı Recep Bey! Tehditlerinizin görevimiz olduğunu bile bile üzerimize yağan kurşunları ger çek; geleceksen sen gel! şeklinde ifadeler kullandı.Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti binasının önüne geldi ve partililerle gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. İşte Meral Akşener'in saldırıya olan tepkisi; “Seçime bir buçuk ay gibi bir süre varken Recep Bey'in tehdidi üzerine parti binamız saldırıya uğamıştır. 'Bugünler iyi günlerin' şeklindeki ifadelerim sonrası linç yedim. Bu ülke kabilke devleti olmamalı. Bu canavar sistem tarafından ele alınamaz. Seçime bir buçuk ay kala siyasi partilere gözdağı verilmeye çalışılması kabul edilemez. Korkmuyoruz, bu saldırı seçmene hakarettir. Meral Akşener'i korkutan adam anne karnında doğmadı. Ben Allah'tan başkasından korkarsam Allah bana lanet etsin. Korkmuyorum Recep Bey! Fakat iz Başkan olarak, bu ülkenin tüm kadın ve erkeklerinin onurunu, haysiyetini ve güvenliğini korumakla sorumlusunuz. Evim basıldı, beraat ettiler, ben linç yedim beraat ettiler, biliyorum mahkeme polisi onları yakalamayacak. Sevgili dostlar, bu olağandışı sisteme devam edemeyiz. Bugün bizim için, yarın sizin için! Çocuklarınız tehlikede..."CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşme yaptığını belirterek, "Meral Hanım güçlü bir lider, o Asena, onları böyle korkutamazsınız. Umarım failleri yakalanıp yargı önüne getirilir. Derhal adalete teslim edilir" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İYİ Parti İl Başkanı'na yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarken, faillerin gereği gibi adalete teslim edilmesi yönündeki beklentimizi de vurguluyorum. diye konuştu.Parti binasında yapılan ihbarın hemen ardından çok sayıda polis memuru olay yerine geldi. Zanlının polis soruşturması sırasında kaçtığı ortaya çıktı. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken Kaç el ateş açıldığı henüz netleşmedi. Mermilerden biri bekleme salonu alanına isabet etti. Bu kürenin çekirdeği, iç koltuğun yanında bulundu.İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamanın içeriğinde şu ifadeler kullanıldı: "Bugün saat 11.00 sularında İstanbul İYİ partinin İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, Zeytinburnu ilçesindeki İl Başkanlığı binasına kurşun isabet ettiğini bildirdi. Yapılan ihbarın hemen ardından olay yerine hemen il emniyet müdürlüğünden uzman ekipler sevk edilerek, inceleme çalışmaları yapıldı. İlk belirlemelere göre, İl Başkanlığının binasıyla birlikte yanındaki ticaret merkezi binasına kurşun isabet etti. Konuyla ilgili soruşturma açıldı."