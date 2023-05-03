Akşener, Erdoğan' Sinan Ateş üzerinden eleştirdi: 'Gabar’da bize mezar kazdırıyor, katilleri bulamıyor!'







"SİNAN ATEŞ'İN HESABINI SORMAZSAM NAMERDİM"







“15 MAYIS SABAHINDAKAÇAMAYACAKSINIZ”

"KILIÇDAROĞLU’NU GABAR’A GÖMÜYORDU, MEZAR KAZARKEN PETROL BULMUŞ"

BAKAN SOYLU'YA TEPKİ: GERÇEKTEN SIYRIK DURUMDALAR

Bursa'da 14 Mayıs seçimleri çerçevesinde düzenlenen Millet İttifakı mitingine katılan İYİ parti lideri Meral Akşener, burada önemli açıklamalar yaptı. İktidara yüklenen Akşener, Sinan Ateş suikastı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.Meral Akşener'in Bursa mitinginde yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:"Buna iktidarı bırakmak deniyor. Bahsedilmeyen bir başkan, topal ördek haline gelmiş bir başkan demektir. Bu yüzden çok kabalar. Sizlerin helal oyunlarıyla bu seçimi kazanacağız, Sayın Erdoğan ve arkadaşları emekli olacaklar. Helal oyunuzla başbakan olacağım. Sinan Ateş'in katilleri ve dehaları mutlaka hesap verecektir. Bunu istemezsem şerefsiz ve namussuz olurum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun da kanı yerde. Muhsin Başkan da bir suikaste kurban gitti, yaşananlar söndürüldü. Muhsin Başkan içimizde, Sinan ise çok yeni bir yara.Milletvekiline benzeyen bir papaz, Sinan Ateş'in arkadaşlarına yönelik 15 Mayıs sabahıBulgaristan'a kaçacaklarını söylemiş. Dervişin görüşü ne ise zikri de odur. Bulgaristan'a mı kaçacaksın muhterem? Kaçamazsın.Türkiye talihlilerin elindeymiş gibi savaş açacaktır. Hepsi çıldırdı, Erdoğan Bey beni ve Kılıçdaroğlu Bey'i Gabar'a gömüyordu, mezarı kazarken petrol buldu. İyi bir iş çıkardık. Mezar kazdılar ve petrol buldular. Cumhurbaşkanı, bu ülke vatandaşının hepsinin güvenliğinden sorumludur. Ona sürtük, çürük falan diyemez; Gençlere ast diyemezdi, doktorlara söyleyemezdi, çiftçilere hain diyemezdi. Bu asil milletin muhalefete oy verecek mensupları, saldırgan veya darbeci olarak görülemez.Erkekler arası evliliğe kafayı takmış bir arkadaş vardı, devam etti, illüzyon gitti, insanlardan ve hayvanlardan bahsetti. İlgili psikiyatristlerden bu saygıdeğer insanları tepeden tırnağa incelemelerini rica ediyorum, gerçekten çok kötü durumdalar. Oy kullanacağız. Tarım, gençler, isimsiz öğretmenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyoruz biliyor musun? 100.000 öğretmen atayacağız, siz ne yapacaksınız? 150 bin öğretmen daha atayacağız çünkü bütün köylerde okul açacağız, veteriner, ziraat mühendisi ve öğretmen atayacağız. Tüm köylerde ortalama yaş 50 ile 55 arasındadır. Gençlerin köye dönüp çiftçilik yapması için 5 yıl SSK veya Bağkur primi ödeyeceğiz. Ev hanımı ve 18 yaşından 26 yaşına kadar olan gençlerimizi 2 bin 500 lira maaşla koşulsuz olarak başlatacağız. Havza tarımına yöneleceğiz.