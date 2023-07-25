1 Ağustos'ta kadınlar BİM'e akın edecek! Kişisel bakım ürünleri 8,75 TL'ye düştü

Market fiyatlarına gelen zamlar sonrasında vatandaş avantajlı alışveriş yapabilmek için indirimli zincir marketleri araştırmaya devam ediyor. BİM 1 Ağustos tarihli aktüel ürünlerini yayımladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Marketler her hafta indirimli ürünlerini müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. 1 Ağustos tarihinde birçok farklı kategoride indirimli ürünler marketlerde yerini alacak. İşte indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-NaturaLove marka dekoratif mum 159 TL

-Naturalove marka fotoğraf çerçevesi 99.75 TL

-Naturalove marka led ışık 69 TL

-Ledolet marka led ampul 43.50 TL

-Casilli marka dantelli bralet 95 TL

-Casilli marka dantelli slip 25 TL

-Naturalove marka silikon sırt çantası 69.50 TL

-Comfort marka patik çorap 12 TL

-Naturalove marka makyaj fırça seti 95 TL

-Shela marka parfüm 59.75 TL

-Dream marka bambu çubuk oda kokusu 52.50 TL

-Angie marka vücut spreyi 32.50 TL

-Çift taraflı kaş şekillendirme seti 28.75 TL

-Lipz marka lipbalm 28.50 TL

-Golden Rose marka lip gloss 52.50 TL

-Golden Rose marka oje 22.50 TL

-Loreal Paris marka nemlendirici krem 85 TL

-Axe marka deodorant 82.50 TL

-Rexona marka roll-on 55 TL

-Wilkinson marka traş bıçağı 22.75 TL

-Silver marka kağıt yüz maskesi 8.75 TL

-Naturalove marka kontür fırçası 59.50 TL

-Naturalove marka saç fırçası 45 TL

-Naturalove marka cımbız seti 29.75 TL

-Sempatic marka taç 19.50 TL

-Sempatic marka toka 19.50 TL

-Aknaz marka tost peyniri 135 TL

-Torku marka 6'lı süt çeşitleri 34.50 TL

-Sek marka taze peynir 19.50 TL

-Barilla marka deniz kabuğu makarna 17.50 TL

-Yayla marka haşlanmıç börülce 12.50 TL

-Yayla marka siyah pirinç- greçka- börülce 12.50 TL

-Yayla marka keten tohumu- maş fasulyesi- siyez bulguru 9 TL

-Heinz marka ketçap 44.50 TL

-Heinz marka acı sos 28.50 TL

-Heinz marka burger sos 28.50 TL

-Heinz marka barbekü sos 28.50 T

-Wasa marka sade gevrek ekmek 35.50 TL

-Salina marka sofra tuzu 9.75 TL

-Sarelle marka kakaolu fındık kreması 87.50 TL

-Eti marka kremalı bisküvi 8'li 32.50 TL

-Eti Burçak marka limonlu bisküvi 4'lü 27.50 TL

-Eti marka burçak bisküvi 21.50 TL