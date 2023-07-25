  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. 1 Ağustos'ta kadınlar BİM'e akın edecek! Kişisel bakım ürünleri 8,75 TL'ye düştü

1 Ağustos'ta kadınlar BİM'e akın edecek! Kişisel bakım ürünleri 8,75 TL'ye düştü

Yayınlanma:
1 Ağustos'ta kadınlar BİM'e akın edecek! Kişisel bakım ürünleri 8,75 TL'ye düştü
Son dönemlerde marketlerin kampanyalı ürünleri epey dikkat çekiyor. BİM yine tüm ilgiyi üstüne çekti! Tüm detaylar haberimizde.

Market fiyatlarına gelen zamlar sonrasında vatandaş avantajlı alışveriş yapabilmek için indirimli zincir marketleri araştırmaya devam ediyor. BİM 1 Ağustos tarihli aktüel ürünlerini yayımladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Marketler her hafta indirimli ürünlerini müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. 1 Ağustos tarihinde birçok farklı kategoride indirimli ürünler marketlerde yerini alacak. İşte indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;

bim aktüel ürünler

-NaturaLove marka dekoratif mum 159 TL

-Naturalove marka fotoğraf çerçevesi 99.75 TL

-Naturalove marka led ışık 69 TL

-Ledolet marka led ampul 43.50 TL

-Casilli marka dantelli bralet 95 TL

-Casilli marka dantelli slip 25 TL

-Naturalove marka silikon sırt çantası 69.50 TL

-Comfort marka patik çorap 12 TL

-Naturalove marka makyaj fırça seti 95 TL

-Shela marka parfüm 59.75 TL

-Dream marka bambu çubuk oda kokusu 52.50 TL

-Angie marka vücut spreyi 32.50 TL

-Çift taraflı kaş şekillendirme seti 28.75 TL

-Lipz marka lipbalm 28.50 TL

-Golden Rose marka lip gloss 52.50 TL

-Golden Rose marka oje 22.50 TL

-Loreal Paris marka nemlendirici krem 85 TL

-Axe marka deodorant 82.50 TL

-Rexona marka roll-on 55 TL

-Wilkinson marka traş bıçağı 22.75 TL

-Silver marka kağıt yüz maskesi 8.75 TL

-Naturalove marka kontür fırçası 59.50 TL

-Naturalove marka saç fırçası 45 TL

-Naturalove marka cımbız seti 29.75 TL

-Sempatic marka taç 19.50 TL

-Sempatic marka toka 19.50 TL

-Aknaz marka tost peyniri 135 TL

-Torku marka 6'lı süt çeşitleri 34.50 TL

-Sek marka taze peynir 19.50 TL

-Barilla marka deniz kabuğu makarna 17.50 TL

-Yayla marka haşlanmıç börülce 12.50 TL

-Yayla marka siyah pirinç- greçka- börülce 12.50 TL

-Yayla marka keten tohumu- maş fasulyesi- siyez bulguru 9 TL

-Heinz marka ketçap 44.50 TL

-Heinz marka acı sos 28.50 TL

-Heinz marka burger sos 28.50 TL

-Heinz marka barbekü sos 28.50 T

-Wasa marka sade gevrek ekmek 35.50 TL

-Salina marka sofra tuzu 9.75 TL

-Sarelle marka kakaolu fındık kreması 87.50 TL

-Eti marka kremalı bisküvi 8'li 32.50 TL

-Eti Burçak marka limonlu bisküvi 4'lü 27.50 TL

-Eti marka burçak bisküvi 21.50 TL

Aktüel
Alarmları kurun, 2 gün sonra dev indirim başlıyor! A101 herkesi çıldırtacak indirimi duyurdu
Alarmları kurun, 2 gün sonra dev indirim başlıyor! A101 herkesi çıldırtacak indirimi duyurdu
O marketin kapısında izdiham yaşanacak! 1 litre ayçiçek yağı 25 TL! Böyle indirim görülmedi
O marketin kapısında izdiham yaşanacak! 1 litre ayçiçek yağı 25 TL! Böyle indirim görülmedi
O markette 5 litre ayçiçek yağı 1 TL! Saç baş yolduran indirimi duyan işi gücü bırakıp gidiyor!
O markette 5 litre ayçiçek yağı 1 TL! Saç baş yolduran indirimi duyan işi gücü bırakıp gidiyor!
BİM'de çıldırtan indirim resmen başladı! En pahalı çay 79.90 TL'ye düştü: Yetişen alıyor
BİM'de çıldırtan indirim resmen başladı! En pahalı çay 79.90 TL'ye düştü: Yetişen alıyor
Tarım Kredi Market'te stoklar bitiyor! O marka 32'li tuvalet kağıdı 120 TL'ye düştü!
Tarım Kredi Market'te stoklar bitiyor! O marka 32'li tuvalet kağıdı 120 TL'ye düştü!
Tarım Kredi Market indirim balonunu uçurdu! Sucuk 45 TL, tavuk 51 TL, süt 16 TL!
Tarım Kredi Market indirim balonunu uçurdu! Sucuk 45 TL, tavuk 51 TL, süt 16 TL!
Fiyatı duyan koşa koşa o markete gidiyor! Ayçiçek yağında büyük indirim bombası patlattı
Fiyatı duyan koşa koşa o markete gidiyor! Ayçiçek yağında büyük indirim bombası patlattı