10 TL'lik alışveriş yapan bu ürünleri yarı fiyatına alacak! A101 izdiham yaratacak indirimi başlattı

A101 zincirinin müşterileri için düzenlediği kampanyalar hakkında bilgi ve indirimli ürünler listesi yayınladı. A101, müşteri ihtiyaçlarını ekonomik çözümlerle karşılamak için haftalık olarak güncellenen bir katalog yayınlamaktadır. Bu kataloglar, müşterilere yüzlerce ürünü uygun fiyatlarla sunmaktadır. Bu katalogdaki indirimli ürünlere örnekler şöyle:

- Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg: 62 TL

- Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 92,50 TL

- Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg: 43,50 TL

- Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre: 18,50 TL

- Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 79,50 TL

- Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr: 95 TL

- Milkten Tuzlu Tereyağı 950 gr: 169,50 TL

- Tarabya Tulum Peyniri 250 gr: 47,90 TL

- Milkten Çikolatalı Puding 4x100 gr: 14,90 TL

- Eker Sade Kefir 1 Litre: 24,50 TL

- Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre: 26,50 TL

- Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr: 44,50 TL

- Tarabya Hellim Peyniri 250 gr: 34,50 TL

- Torku Dilimli Burger Peyniri 350 gr: 79 TL

- Karper Sürülebilir Üçgen Peynir 24x12,5 gr: 42,50 TL

- Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 100'lü: 54,50 TL

- Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr: 88,90 TL

- Akmina Sade Maden Suyu 1 Litre: 8,45 TL

- Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Sıvı Yağ 3 Litre: 99 TL

- Nimet / Feast / Torku Dondurulmuş Soğan Halkası 450 gr: 18,90 TL

- Biscolata Pia Frambuaz Jöleli Bitter Çikolatalı Kek 100 gr: 13,90 TL

- Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 gr: 14,90 TL

- Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr: 22,90 TL

- Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml: 44,90 TL

- Veet Klasik Ağda Bandı 12'li: 39,90 TL

- Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml: 39,90 TL

Bu promosyonların, müşterilere fiyatların yüksek olduğu dönemlerde daha düşük fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sağladığı görülmüştür. A101, hafta sonu indirimleri ve 10TL'den alışveriş gibi farklı vantajlarla müşteri memnuniyeti ile birlikte uygun fiyatlı alışverişin teşviki amaçlamaktadır.