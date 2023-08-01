  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. 10 TL'lik alışveriş yapan bu ürünleri yarı fiyatına alacak! A101 izdiham yaratacak indirimi başlattı

10 TL'lik alışveriş yapan bu ürünleri yarı fiyatına alacak! A101 izdiham yaratacak indirimi başlattı

Yayınlanma:
10 TL'lik alışveriş yapan bu ürünleri yarı fiyatına alacak! A101 izdiham yaratacak indirimi başlattı
A101'de bu hafta çok sayıda üründe indirim yapıldı. Yoğurt, peynir, süt fiyatlarında indirim uygulanırken çikolata ve daha fazlasında harika fırsatlar bulunuyor. İhtiyaçlarını A101 tarafından ekonomik çözümlerle karşılanıyor. 10 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde hafta sonu indirimleri ve ekstra avantajlardan yararlanın!

A101 zincirinin müşterileri için düzenlediği kampanyalar hakkında bilgi ve indirimli ürünler listesi yayınladı. A101, müşteri ihtiyaçlarını ekonomik çözümlerle karşılamak için haftalık olarak güncellenen bir katalog yayınlamaktadır. Bu kataloglar, müşterilere yüzlerce ürünü uygun fiyatlarla sunmaktadır. Bu katalogdaki indirimli ürünlere örnekler şöyle:

- Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg: 62 TL

- Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 92,50 TL

- Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg: 43,50 TL

- Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre: 18,50 TL

- Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 79,50 TL

- Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr: 95 TL

- Milkten Tuzlu Tereyağı 950 gr: 169,50 TL

- Tarabya Tulum Peyniri 250 gr: 47,90 TL

- Milkten Çikolatalı Puding 4x100 gr: 14,90 TL

- Eker Sade Kefir 1 Litre: 24,50 TL

- Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre: 26,50 TL

- Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr: 44,50 TL

- Tarabya Hellim Peyniri 250 gr: 34,50 TL

- Torku Dilimli Burger Peyniri 350 gr: 79 TL

- Karper Sürülebilir Üçgen Peynir 24x12,5 gr: 42,50 TL

- Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 100'lü: 54,50 TL

- Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr: 88,90 TL

- Akmina Sade Maden Suyu 1 Litre: 8,45 TL

- Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Sıvı Yağ 3 Litre: 99 TL

- Nimet / Feast / Torku Dondurulmuş Soğan Halkası 450 gr: 18,90 TL

- Biscolata Pia Frambuaz Jöleli Bitter Çikolatalı Kek 100 gr: 13,90 TL

- Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 gr: 14,90 TL

- Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr: 22,90 TL

- Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml: 44,90 TL

- Veet Klasik Ağda Bandı 12'li: 39,90 TL

- Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml: 39,90 TL

Bu promosyonların, müşterilere fiyatların yüksek olduğu dönemlerde daha düşük fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sağladığı görülmüştür. A101, hafta sonu indirimleri ve 10TL'den alışveriş gibi farklı vantajlarla müşteri memnuniyeti ile birlikte uygun fiyatlı alışverişin teşviki amaçlamaktadır.

Aktüel
Stoklar bitmeden yetişen alır! Ayçiçek yağında 2'si sizden 1'i marketten: Çılgın kampanya yok satıyor
Stoklar bitmeden yetişen alır! Ayçiçek yağında 2'si sizden 1'i marketten: Çılgın kampanya yok satıyor
O market sivrisineklere savaş açtı! 20 TL'ye sinek ilacı satacak: Daha ucuzu hiçbir yerde yok
O market sivrisineklere savaş açtı! 20 TL'ye sinek ilacı satacak: Daha ucuzu hiçbir yerde yok
BİM durdu durdu bombayı patlattı! Bebek bezi, toz deterjan daha nicesi... 59 TL'ye indi
BİM durdu durdu bombayı patlattı! Bebek bezi, toz deterjan daha nicesi... 59 TL'ye indi
Bu marketin kapısında kuyruk olacak! 5 litre ayçiçek yağı neredeyse bedava: Giden boş dönmüyor
Bu marketin kapısında kuyruk olacak! 5 litre ayçiçek yağı neredeyse bedava: Giden boş dönmüyor
Tuvalet kağıdı bitene stoklamalık fırsat! Solo 32'li tuvalet kağıdı yok fiyatına satılacak!
Tuvalet kağıdı bitene stoklamalık fırsat! Solo 32'li tuvalet kağıdı yok fiyatına satılacak!
Kampçılar koşa koşa ŞOK'a gidiyor! Kamp sandalyeleri neredeyse bedava: Kaçıran çok üzülür
Kampçılar koşa koşa ŞOK'a gidiyor! Kamp sandalyeleri neredeyse bedava: Kaçıran çok üzülür
İndirimi kaçıran başını taşlara vuracak! Migros o ürünlerde indirime indirim yaptı!
İndirimi kaçıran başını taşlara vuracak! Migros o ürünlerde indirime indirim yaptı!