3 gün içinde başvurana 2500 TL nakit para! Ziraat Bankası müşterilerine tek şart var

Son yıllarda bankaların müşteri kapasitelerini artırmak adına yaptıkları kampanya hamleleri vatandaşı cezbediyor ve durum böyle olunca bankalarda nerdeyse her ay yeni kampanya düzenliyorlar. Çok sıklıkla kampanya ve promosyon düzenleyen bankalardan bir tanesi de olan Ziraat bankasından yeni bir kampanya haberi geldi. Detaylar haberimizde…







ZİRAAT BANKASI'NIN YENİ KAMPANYASI: 2500 TL ÖDÜL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Ziraat Bankası son dakika açıklamasıyla dikkat çekiyor. Banka, müşterilerine 5 gün içerisinde 2500 TL'yi ücretsiz ödeme imkanı sunuyor. Peki bu kampanyaya katılmak için gerekli şartlar ve koşullar nelerdir? İşte kampanyaya dair tüm merak edilenler...

Ziraat Bankası'nın Yeni Kampanyası: 2500 TL'lik ödül için geri sayım başladı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN MÜJDE: KARŞILIKSIZ 2500 TL ÖDEME KAMPANYASI!

Ziraat Bankası son dakika açıklamasıyla dikkat çekiyor. Banka, müşterilerine 5 gün içerisinde 2500 TL'yi ücretsiz ödeme imkanı sunuyor. Peki bu kampanyaya katılmak için gerekli şartlar ve koşullar neler? Kampanyayı merak edenlere duyurulur... Ziraat Bankası, müşterilerine sağladığı avantajlara bir yenisini daha ekliyor. Banka kartı kullanıcılarına özel hazırlanan bu özel kampanya sayesinde artık ek ödüller kazanabilirsiniz. Ziraat Bankası, banka kartı kullanıcılarına yılbaşı alışverişlerinde 2.500 TL'ye kadar ödül fırsatı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için detaylı bilgileri bir araya getirdik. İşte kampanyaya katılım şartları ve tüm detaylar...

ZİRAAT BANKASI KART KULLANICILARINA 2500 TL ÖDÜL HEDİYE!

Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, müşterilerine pek çok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlardan biri de banka kartı kullanıcılarına özel hazırlanan ödül kampanyasıdır. Tatil alışverişini daha da keyifli hale getirmek isteyenlere ise 2.500 TL'ye varan ödüller sunulacak. Bu kampanya Ziraat Bankası internet sitesinde mevcuttur.

KAMPANYA DETAYLARI VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Ziraat Bankası ödül kampanyasından yararlanmak için kart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bu kampanyayla nakit ihtiyacını hafifletmek isteyen kişilere destek sağlanması amaçlanıyor. Kampanya 30 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyenler mobil uygulama üzerinden veya kısa mesaj yoluyla kayıt yaptırabilirler. Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan kampanyanın tüm detaylarını ve başvuru talimatlarını öğrenerek avantajlardan hemen yararlanmaya başlayabilirler.