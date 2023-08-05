31 Aralık'a kadar süreniz var! Hesabınızda 100 TL bekliyor: Eğer hemen yapılırsa...

Tatil planı yapan müşteriler, bankaların başlattığı özel kampanyaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası, yeni bir kampanya duyurdu! Banka tarafından açıklanan bilgilere göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yaparak indirim kodu alabilecek olan müşteriler, Setur web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapacakları 2.000 TL ve üzeri yurt dışı uçak bileti rezervasyonlarında tam 100 TL indirim kazanacaklar.

KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI





Kampanyaya katılmak oldukça kolay! Müşterilerimiz, Yapı Kredi Mobil'e T.C. Kimlik Numarası veya Kullanıcı Kodu ile giriş yaparak kampanyaya dahil olabilecekler. Aldıkları indirim kodları, Yapı Kredi Mobil'in "Kampanyalar" bölümünde yer alacak ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanılabilecek.

Dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Kampanya diğer indirim ve fırsatlarla birleştirilemez. Ayrıca, kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlar için üye girişi gerekmektedir ve üye girişi olmadan yapılan rezervasyonlardan kampanya avantajından faydalanılamaz.

Kampanya, Yapı Kredi Bireysel müşterileri için geçerlidir. Worldpuan ile yapılan alışverişler, rezervasyon iptalleri, iade işlemleri ve World Business kartlar kampanyaya dahil değildir.

Yurt dışı bilet alımlarında ayrıca 3 taksit imkanı da sunulmaktadır. Bu fırsatı kaçırmamak için tatil planlarınızı ertelemeyin ve Yapı Kredi Mobil uygulamasından indirim kodunuzu alarak unutulmaz bir tatil için rezervasyonunuzu yapın!