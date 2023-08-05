  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. 31 Aralık'a kadar süreniz var! Hesabınızda 100 TL bekliyor: Eğer hemen yapılırsa...

31 Aralık'a kadar süreniz var! Hesabınızda 100 TL bekliyor: Eğer hemen yapılırsa...

Yayınlanma:
31 Aralık'a kadar süreniz var! Hesabınızda 100 TL bekliyor: Eğer hemen yapılırsa...
Sevgili müşterilerimiz, Yapı Kredi Bankası olarak sizlere harika bir haberimiz var! Tatil planı yapmak isteyen değerli müşterilerimize özel bir fırsat sunuyoruz. Artık tatil harcamalarınızda muhteşem bir indirim avantajıyla karşınızdayız. Bu kampanyaya katılan tüm müşterilerimiz, tatil harcamalarından indirimden yararlanabilecekler. Ayrıntılar haberimizde...

Tatil planı yapan müşteriler, bankaların başlattığı özel kampanyaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası, yeni bir kampanya duyurdu! Banka tarafından açıklanan bilgilere göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yaparak indirim kodu alabilecek olan müşteriler, Setur web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapacakları 2.000 TL ve üzeri yurt dışı uçak bileti rezervasyonlarında tam 100 TL indirim kazanacaklar.

KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI

yapı kredi

Kampanyaya katılmak oldukça kolay! Müşterilerimiz, Yapı Kredi Mobil'e T.C. Kimlik Numarası veya Kullanıcı Kodu ile giriş yaparak kampanyaya dahil olabilecekler. Aldıkları indirim kodları, Yapı Kredi Mobil'in "Kampanyalar" bölümünde yer alacak ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanılabilecek.

Dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Kampanya diğer indirim ve fırsatlarla birleştirilemez. Ayrıca, kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlar için üye girişi gerekmektedir ve üye girişi olmadan yapılan rezervasyonlardan kampanya avantajından faydalanılamaz.

Kampanya, Yapı Kredi Bireysel müşterileri için geçerlidir. Worldpuan ile yapılan alışverişler, rezervasyon iptalleri, iade işlemleri ve World Business kartlar kampanyaya dahil değildir.

Yurt dışı bilet alımlarında ayrıca 3 taksit imkanı da sunulmaktadır. Bu fırsatı kaçırmamak için tatil planlarınızı ertelemeyin ve Yapı Kredi Mobil uygulamasından indirim kodunuzu alarak unutulmaz bir tatil için rezervasyonunuzu yapın!

Aktüel
Cüzdanında bu karttan taşıyanlar hemen baksın! 600 TL para iadesi kesinleşti: Tek işlem gerekiyor
Cüzdanında bu karttan taşıyanlar hemen baksın! 600 TL para iadesi kesinleşti: Tek işlem gerekiyor
Evinde tuvalet kağıdı biten bu markete! Yarı fiyatına düştüğünü duyan hücum ediyor
Evinde tuvalet kağıdı biten bu markete! Yarı fiyatına düştüğünü duyan hücum ediyor
A101 kapıda izdiham oluşturacak indirimi patlattı! O markalı süzme peynir 50 TL, toz şeker 28 TL'ye düştü
A101 kapıda izdiham oluşturacak indirimi patlattı! O markalı süzme peynir 50 TL, toz şeker 28 TL'ye düştü
Zamlardan bunalan sürücülere hızır gibi yetişti! Bunu yapanlar 100 TL'lik bedava yakıt alacak
Zamlardan bunalan sürücülere hızır gibi yetişti! Bunu yapanlar 100 TL'lik bedava yakıt alacak
Tarım Kredi Market'te ballı kaymaklı indirimler! Kilosu 89 TL'lik peynirden almak isteyen sıraya giriyor
Tarım Kredi Market'te ballı kaymaklı indirimler! Kilosu 89 TL'lik peynirden almak isteyen sıraya giriyor
İndirim sabah 09.00'da başladı! 5 kilogramı 80 TL'ye düştü: Komşusunu yanına alan kilo kilo alıyor
İndirim sabah 09.00'da başladı! 5 kilogramı 80 TL'ye düştü: Komşusunu yanına alan kilo kilo alıyor
Alışverişi bedavaya getirmenin formülü burada! Cebinde bu karttan olana 2000 TL'lik bedava alışveriş fırsatı!
Alışverişi bedavaya getirmenin formülü burada! Cebinde bu karttan olana 2000 TL'lik bedava alışveriş fırsatı!