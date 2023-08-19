39,90 TL'den başlayan bu fiyatlara kimse hayır diyemeyecek! BİM 19 Ağustos kataloğuna hemen göz atın

Ev Tadilatına Uygun Fırsatlar BİM'de Sizi Bekliyor: 18 Ağustos Cuma İndirimleri

Ev tadilat projeleri için doğru zamandasınız! BİM, 18 Ağustos Cuma günü başlayacak indirimleriyle evinizde yapacağınız değişiklikleri daha ekonomik hale getiriyor. Merdivenlerden, ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM, ev sahiplerini ve tadilat yapmayı düşünenleri bekliyor.

18 Ağustos Cuma günü itibariyle başlayacak BİM aktüel ürün kataloğu indirimleri, ev düzenlemelerine uygun ürünlerle dolu. Özellikle merdiven ihtiyacınız varsa, 4+1 merdiven seçenekleri sadece 379 TL'ye sunuluyor. Ayrıca, evinizin ihtiyacı olan birçok ürün de uygun fiyatlarla karşınıza çıkacak.

Yeni haftanın başlangıcında BİM'in indirim fırsatları, ev sahiplerinin ve tadilat projelerine girişmek isteyenlerin dikkatini çekiyor. İndirimlerle birlikte evinizde yapacağınız değişiklikler daha uygun bir bütçeyle gerçekleşecek. BİM mağazalarında yer alacak ürünleri gözden kaçırmamak için 18 Ağustos Cuma günü BİM'e uğramayı unutmayın.

BİM'den Yeni Cuma İndirimleri: Karlı Alışveriş Fırsatları Devam Ediyor

BİM, Türkiye'nin dört bir yanında yaygın şube ağına sahip olan ve uzun yıllardır müşterilerinin vazgeçilmezi olan bir zincir market olarak biliniyor. Müşterilerine daha hesaplı alışveriş yapma imkanı sunmak için düzenli olarak indirimler düzenleyen BİM, aktüel ürün kataloğu indirimlerini de geleneksel hale getirdi. Bu kez, yüzlerce üründe indirim yaparak müşterilerine karlı bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

BİM'in her hafta Cuma günleri gerçekleştirdiği indirimler, bu hafta da devam ediyor. 18 Ağustos 2023 Cuma tarihli aktüel ürün kataloğu, indirimlerin detaylarını içeriyor. Özellikle yapı malzemeleri kategorisindeki indirimler, gözleri çekiyor. Ev sahipleri ve tadilat yapmayı düşünenler için oldukça avantajlı ürünler sunulacak.

Bu haftaki BİM indirimleri arasında neler olduğunu merak edenler için yayınlanan katalogda her şey açıkça liste halinde sunuluyor. Karlı alışverişin adresi BİM, müşterilerine sunduğu avantajlarla yine gönüllerde taht kurmayı başarıyor. 18 Ağustos Cuma günü BİM mağazalarına uğrayarak bu fırsatlardan yararlanmak mümkün olacak.

Cuma Gününe Özel BİM İndirimleri: Ev ve Teknoloji Ürünlerinde Büyük Fırsatlar

BİM, 18 Ağustos Cuma günü için hazırladığı aktüel ürün kataloğuyla ev ihtiyaçlarına ve teknoloji ürünlerine uygun fiyatlarla erişim sağlıyor. Merdivenlerden elektrikli bisikletlere, kulaklıklardan televizyonlara kadar geniş bir yelpazede indirim sunan BİM, müşterilerini karşılayacak fırsatlar sunuyor.

Cuma günü itibariyle başlayacak olan BİM indirimleri arasında dikkat çeken birçok ürün yer alıyor. Ev tadilatı yapmayı düşünenler için 4+1 merdiven sadece 379 TL'ye satışta olacak. Ayrıca Alfa Romeo, Kuba ve diğer markaların katlanabilir elektrikli bisikletleri de indirimli fiyatlarla müşterileri bekliyor.

Teknoloji meraklılarına da seslenen BİM, kulaklık, powerbank, akıllı bileklik, şarj cihazları ve daha birçok üründe büyük indirimler sunuyor. Televizyon almayı düşünenler için LG ve NORDMENDE markalarının televizyonları da cazip fiyatlarla satışta olacak.

Polisan boya, mıknatıslı telefon tutucuları, kablosuz kulaklıklar ve daha pek çok ürün de indirimli fiyatlarla BİM mağazalarında yerini alacak. 18 Ağustos Cuma günü, BİM mağazalarına uğrayarak bu fırsatları kaçırmamak mümkün olacak.





Ev Tadilatı İçin Fırsatlar BİM'de: Matkaplardan Merdivenlere Geniş Ürün Yelpazesi İndirimde

BİM, evde tadilat yapacaklar için çeşitli ürünlerde sunduğu indirim fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 18 Ağustos Cuma günü başlayacak olan aktüel ürün kataloğuyla ev tadilatını kolaylaştırmayı amaçlayan BİM, matkaplardan merdivenlere geniş bir ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunuyor.

Ev tadilatı yaparken kullanılabilecek birçok ürün BİM mağazalarında indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Poly Nitril Kaplı Örme Eldivenlerden profesyonel merdivenlere, ahşap saplı çekiçlerden tornavidalara kadar birçok ürün, ev tadilatını daha kolay ve uygun hale getirmek için indirimde olacak.

SGS markasının çeşitli ürünleri de BİM mağazalarında yer alacak. Darbeli matkaplardan dekupaj testerelere, tornavida setlerinden mobilya sabitleme kitlerine kadar birçok SGS ürünü, uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor olacak.

18 Ağustos Cuma günü başlayacak olan BİM indirimleri, ev tadilatı yapacaklar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu ürünler sayesinde evde yapılacak işler daha kolay ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek. BİM mağazalarına uğrayarak indirimli ürünleri kaçırmamak mümkün olacak.