  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. 5 litre Yudum ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! Böyle fırsatı kaçıran pişman olur: O markette dev indirim var

5 litre Yudum ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! Böyle fırsatı kaçıran pişman olur: O markette dev indirim var

Yayınlanma:
5 litre Yudum ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! Böyle fırsatı kaçıran pişman olur: O markette dev indirim var
Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen zamlara karşı büyük bir indirim başlatıldı! Bu indirimi kaçırmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Vatandaşlar avantajlı alışveriş yapabilmek için indirimli marketleri araştırmaya devam ediyor. Bu market zamlara inat büyük bir indirim başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ BAŞLADI

Son dönemlerde günden güne artış gösteren ayçiçek yağı fiyatları insanları mağdur etmeye devam etse de Migros Marketler müjdeli haberi verdi. Migros Sanal Marketten yapılan Money Kart ve Money Bonus alışverişlerine özel 5 litre Ayçiçek yağı fiyatı 135 TL'ye düşüyor. 

migros sanal market yağ kampanyası başladı

Ancak kampanyadan faydalanmak için 2'li yağ alımı yapılması gerekiyor. Bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 2 yağ alışverişi yapabiliyor. Kampanya 100 bin ürünle sınırlı olacak şekilde düzenlendi. Kampanya mağazada yer alan stoklarla sınırlı olacak. Eğer stoklar değişkenlik gösterirse kampanyadan değişiklik yapılma hakkı saklı bulunur. Eğer ürünlerde iade işlemi yapılırsa siparişten faydalanılan indirim tutarları, iadesi talep edilen tutara yansıtılır ve indirim tutarı düşülerek iade yapılır. 

Aktüel
Tuvalet kağıdında büyük indirim başladı! Zamdan önce son indirim: 40'lısı bu fiyata bulunmaz
Tuvalet kağıdında büyük indirim başladı! Zamdan önce son indirim: 40'lısı bu fiyata bulunmaz
O markette ayçiçek yağı zammı yok! 119,90 TL'ye düştü: Giden ikişer ikişer alıyor
O markette ayçiçek yağı zammı yok! 119,90 TL'ye düştü: Giden ikişer ikişer alıyor
Bu bankada hesap açtıranlar 1000 TL'yi kapacak! Cepleri şenlendiren efsane kampanya başladı
Bu bankada hesap açtıranlar 1000 TL'yi kapacak! Cepleri şenlendiren efsane kampanya başladı
Kredi kartı olan yaşadı! Böyle kampanyayı kimse yapmaz: 600 TL cep harçlığı verecek
Kredi kartı olan yaşadı! Böyle kampanyayı kimse yapmaz: 600 TL cep harçlığı verecek
Kavurucu sıcaklara 399 TL'ye veda edin! BİM 11 Ağustos kataloğu sıcakları bertaraf edecek
Kavurucu sıcaklara 399 TL'ye veda edin! BİM 11 Ağustos kataloğu sıcakları bertaraf edecek
Toptan alanın parası cebinde kalacak! Bu fiyatlar sadece 10 gün geçerli
Toptan alanın parası cebinde kalacak! Bu fiyatlar sadece 10 gün geçerli
Beklenen indirim sonunda geldi! Ucuza ayçiçek yağı almak isteyen koşsun
Beklenen indirim sonunda geldi! Ucuza ayçiçek yağı almak isteyen koşsun