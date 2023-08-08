5 litre Yudum ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! Böyle fırsatı kaçıran pişman olur: O markette dev indirim var

Vatandaşlar avantajlı alışveriş yapabilmek için indirimli marketleri araştırmaya devam ediyor. Bu market zamlara inat büyük bir indirim başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ BAŞLADI

Son dönemlerde günden güne artış gösteren ayçiçek yağı fiyatları insanları mağdur etmeye devam etse de Migros Marketler müjdeli haberi verdi. Migros Sanal Marketten yapılan Money Kart ve Money Bonus alışverişlerine özel 5 litre Ayçiçek yağı fiyatı 135 TL'ye düşüyor.





Ancak kampanyadan faydalanmak için 2'li yağ alımı yapılması gerekiyor. Bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 2 yağ alışverişi yapabiliyor. Kampanya 100 bin ürünle sınırlı olacak şekilde düzenlendi. Kampanya mağazada yer alan stoklarla sınırlı olacak. Eğer stoklar değişkenlik gösterirse kampanyadan değişiklik yapılma hakkı saklı bulunur. Eğer ürünlerde iade işlemi yapılırsa siparişten faydalanılan indirim tutarları, iadesi talep edilen tutara yansıtılır ve indirim tutarı düşülerek iade yapılır.