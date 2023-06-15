6 gün süreniz kaldı! O bankanın kartını yanında taşıyanlara TL hediye edilecek

Cüzdanında söz konusu bankanın kartı bulunan herkesin mutlaka başvurması gereken bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya 19 Haziran'a kadar başvuranlara hediye verileceği duyuruldu. Bu fırsatı kaçırmamak için hızlı davranın ve başvurunuzu yapın. İşte detaylar...

Ziraat Bankası, Babalar Günü'ne özel bir kampanya başlattı. Kampanyaya katılan müşterilere hediye edileceği duyuruldu ve kampanya 19 Haziran'a kadar süreceği belirtildi. Bankanın açıklamasına göre, Bankkart sahipleri 7 ve 19 Haziran 2023 tarihleri arasında Bankkart anlaşmalı giyim, ayakkabı, aksesuar, saat, kozmetik, kafe ve restoran üye işyerlerinde yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde her seferinde 30 TL olmak üzere toplamda 120 TL Bankkart Lira kazanacaklar.

Kampanya, 7-19 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olup, Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlanması gerektiği ifade edildi. Kampanyaya katılan müşterilerin alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlamaları gerektiği ve kampanya süresince Bankkart ile yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL, toplamda 120 TL Bankkart Lira kazanacakları aktarıldı.

Babalar günü geldi çattı. Bu özel günde herkes babasına özel şeyler almak ister. İşte Ziraat bankasından tam da müşterilerin bu isteklerine göre bir fırsat çıktı. Alışverişler için verilen hediye paraların ayrıntılar ve detayları ile ilgili her şey haberimizde olacak.





ZİRAAT BANKASINDAN BABALAR GÜNÜNE ÖZEL KAMPANYA

Bankkart kampanyası, müşteri bazında geçerlidir ve her müşteri en fazla 120 TL Bankkart Lira kazanabilir. Kampanya, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleriyle yapılan işlemleri kapsamamaktadır. Katılım, sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılmalıdır. Kampanya kapsamında iptal, iade, Bankkart Lira kullanımı ve nakit çekim işlemleri değerlendirilmeyecek ve karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Ziraat Bankası, Babalar Gününe özel bir kampanya başlattı ve bu kampanyaya katılanlara hediye edileceğini duyurdu. Kampanya, 19 Haziran'a kadar devam edecek. Banka tarafından yapılan duyuruda, Bankkart sahiplerine özel bir fırsat sunulduğu belirtildi. Bankkart ile 7-19 Haziran 2023 tarihleri arasında Bankkart anlaşmalı giyim, ayakkabı, aksesuar, saat, kozmetik, kafe ve restoran üye işyerlerinde yapacakları 500 TL ve üzeri her alışverişe 30 TL Bankkart Lira hediye edileceği açıklandı. Toplamda ise 120 TL Bankkart Lira kazanma şansı sunulacak. İşte ayrıntılar...





Kampanyaya katılmak için 7-19 Haziran 2023 tarihleri arasında Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden başvuruda bulunmak gerektiği vurgulandı. Kampanyaya katılan müşterilerin belirtilen üye işyerlerinde Bankkart ile yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL Bankkart Lira kazanabilecekleri ifade edildi. İşlemlerin Bankkart POS'undan yapılması gerektiği ve yalnızca e-ticaret hizmeti veren üye işyerlerinin kampanyaya dahil olmadığı belirtildi.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların sadece ilkinin kampanyaya dahil edileceği ve Bankkart Liraların kampanya şartlarını sağlayan müşterilerin kartlarına anında yükleneceği bilgisi paylaşıldı.

Kampanya detaylarına ilişkin olarak, harcama tutarı için Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliğinin dikkate alınacağı, işlemlerin peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebileceği, bir müşterinin en fazla 120 TL Bankkart Lira kazanabileceği, belirli Bankkart ürünlerinin kampanyaya dahil olmadığı, katılımın sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılabileceği, iptal, iade, Bankkart Lira kullanımı, nakit çekim gibi işlemlerin kampanya kapsamında değerlendirilmeyeceği ve karta para yükleme işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığı bilgileri aktarıldı.

Kampanya dönemi içerisinde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda Bankkart Liraların geri alınacağı ve müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması halinde kalan tutarın hesap özetine borç olarak yansıtılacağı belirtildi.

Babalar bizim en değerli aile bireylerimizden biri. Onları bu özel günde mutlu etmek hem de ihtiyaçlarını gidermek için müthiş fırsat. Detaylar için Ziraat Bankası adresini ziyaret edebilirsiniz.