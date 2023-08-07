6'lı margarin 50 TL, 2 kilo yoğurt 35 TL oldu! Büyük indirim bu kez zincir marketten değil!

Hakmar, 4 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında indirimli ürünlerle müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Yonca ayçiçek yağı 119,95 TL'ye, Selpak kağıt havlu 49,95 TL'ye ve Domestos çamaşır suyu 32,95 TL'ye düşürüldü. Hakmar'ın yayımladığı aktüel ürünler kataloğu sayesinde müşteriler, günlük ihtiyaçlarını daha ekonomik fiyatlarla karşılayabilecekler.

Bu indirimli ürünlerle birlikte, Hakmar'ın 5 Ağustos 2023 fiyat listesi müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor. Yonca ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünleri, Selpak kağıt havlu gibi günlük kullanılan ürünler ve Domestos çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri indirimli fiyatlarıyla alıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Müşteriler, kampanya süresi içinde Hakmar mağazalarına uğrayarak ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilirler. Bu fırsatları kaçırmamak için kataloğa göz atmak ve alışveriş planlamak önemlidir. İşte detaylar...





HAKMAR YENİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ... SAKIN KAÇIRMAYIN!

Hakmar, 4 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında indirimli ürünlerle müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Yonca ayçiçek yağı 119,95 TL'ye, Selpak kağıt havlu 49,95 TL'ye ve Domestos çamaşır suyu 32,95 TL'ye düşürüldü. Hakmar'ın yayımladığı aktüel ürünler kataloğu sayesinde müşteriler, günlük ihtiyaçlarını daha ekonomik fiyatlarla karşılayabilecekler.





Hakmar, 4 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan fiyat listesinde çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla müşterilere sunuyor. Kampanya kapsamında dana kuşbaşı 1 kg 295 TL, tavuk but kemikli kg ise 56 TL olarak belirlendi. Ayrıca, Yonca ayçiçek yağı 4 lt 119,95 TL, Halk margarin 6x250 g 49,95 TL ve Sütaş yüzde 2,5 yağlı süt 1 lt 18,95 TL olarak satışa sunuluyor.

Tuvalet kağıdı olarak Tempak 32’li paket 84,90 TL, Tempak 12’li havlu 54,95 TL ve Selpak 6’lı kağıt havlu 49,95 TL fiyatla alıcıları bekliyor. Duş sabunu olarak Duru banyo sabunu 800 g 54,95 TL fiyatla müşterilere sunuldu.

Bebeğin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmuş; Sleepy 100’lü temizlik havlusu 65,95 TL ve Uni Baby 90’lı aile paketli ıslak havlu 12,95 TL olarak alıcıların ilgisine sunuldu. Bebek bezlerinden Orkid Platinium Cesaret Paketi 84,95 TL, Pure Baby Çocuk Bezi Jumbo 2’li ise 89,95 TL olarak satışa çıkarıldı.

Çeşitli ürünlerin fiyatları, belirtilen tarihler arasında indirimli olarak satışa sunuluyor. Viking yumuşatıcı 3 lt 32,95 TL, Prill Excellience kapsül 22’li 66,95 TL, Cif sprey ultra güç 1000 ml 29,95 TL, Domestos çamaşır suyu 1850 ml 32,95 TL, Bingo bulaşık deterjanı 4 kg 69,95 TL, Peros matik 7 kg 119,95 TL fiyatla alıcıları bekliyor.

Ayrıca, Ülker çikolatalı gofret 36 g 3,75 TL, Şölen biscolata mood 125 g 14,95 TL, Ülker bisküvi bebe sütlü 800 g 46,85 TL, Patos, Cipso, Çeresoz süper boy çeşitleri ise 16,95 TL olarak satışa sunuluyor. Diğer ürünler arasında Kayın su 5 l 8,95 TL, Eriş un 8 kg 79,95 TL, Mutlu makarna 500 g 7,95 TL ve Akşeker toz şeker 5 kg 114,95 TL olarak alıcıları karşılıyor. Tüm bu indirimli fiyatlar, belirtilen tarihler arasında geçerli olup müşterilere ekonomik ve çeşitli seçenekler sunuyor. Alıcılar, kampanya süresi içinde bu ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilir ve ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılayabilirler. Bu fırsatları değerlendirmek için mağazalara uğramak ve indirimli ürünleri incelemek önemlidir.

Hakmar, müşterilerine her hafta uygun fiyatlı ürünleri sunarak alışveriş deneyimini daha ekonomik hale getiriyor. Yayımlanan yeni indirimli ürünler kataloğuyla, 4 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında müşterilere çeşitli ürünlerde fırsatlar sunuyor. Bu indirimli dönemde dana kuşbaşı gibi et ürünleri, banyo sabunu gibi kişisel bakım ürünleri, tuvalet kağıdı ve havlu gibi günlük kullanım ürünleri, süt gibi temel gıda maddeleri indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Müşteriler, Hakmar mağazalarına gelerek ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilirler. Bu fırsatlar, müşterilere çeşitli seçenekler ve ekonomik alışveriş imkanı sunarak alıcıları memnun etmeyi hedefliyor. Hakmar'ın yayımladığı indirimli ürünler kataloğu, alışveriş listesi yapmak isteyenler için faydalı bir rehber niteliğindedir. Kampanya süresi içinde mağazalara uğrayarak bu fırsatları kaçırmamak ve indirimli ürünleri yakalamak önemlidir. Müşteriler, kaliteli ve ekonomik alışverişin keyfini Hakmar ile çıkarabilirler.

Bu indirimli ürünlerle birlikte, Hakmar'ın 5 Ağustos 2023 fiyat listesi müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor. Yonca ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünleri, Selpak kağıt havlu gibi günlük kullanılan ürünler ve Domestos çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri indirimli fiyatlarıyla alıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Müşteriler, kampanya süresi içinde Hakmar mağazalarına uğrayarak ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilirler. Bu fırsatları kaçırmamak için kataloğa göz atmak ve alışveriş planlamak önemlidir.

