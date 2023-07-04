A101, BİM, ŞOK'ta Temmuz ayına özel olay indirimi duyurdu! Bu ürünleri kaçıran bin pişman olacak

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirleri A101, BİM ve ŞOK, 1 - 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında indirim günlerini başlatıyor. Bu hafta A101, BİM ve ŞOK mağazalarında birbirinden cazip fırsatlar sunulacak.

A101 Haftanın Yıldızları kampanyası kapsamında, müşterilere birçok avantajlı ürün seçeneği sunulacak. Ovadan Gönen Baldo Pirinç 1 Kg 42,90 TL, Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 99 TL ve Keyfe Dibek Kahvesi 200 gr 25 TL gibi indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca, farklı markalara ait deterjanlar, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve elektronik eşyalar da indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak.





Müşteriler, bu indirim günlerinde fırsatları kaçırmamak için güncel broşür içeriklerini takip etmeleri öneriliyor. İndirimli ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalı ve ilgilenilen ürünlerin erken saatlerde mağazalara gidilerek temin edilmesi tavsiye ediliyor.





Bu indirim günleri, tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı sunarken, aynı zamanda ekonomik açıdan da birçok kişiye kolaylık sağlayacak. Tüketiciler, ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekleri bu indirim döneminden yararlanmak için A101, BİM ve ŞOK marketlerini ziyaret edebilirler.



