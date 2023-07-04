  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. A101, BİM, ŞOK'ta Temmuz ayına özel olay indirimi duyurdu! Bu ürünleri kaçıran bin pişman olacak

A101, BİM, ŞOK'ta Temmuz ayına özel olay indirimi duyurdu! Bu ürünleri kaçıran bin pişman olacak

Yayınlanma:
A101, BİM, ŞOK'ta Temmuz ayına özel olay indirimi duyurdu! Bu ürünleri kaçıran bin pişman olacak
Perakende zincir marketlerde bu hafta inanılmaz indirimler ardı ardına! İşte detaylar...

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirleri A101, BİM ve ŞOK, 1 - 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında indirim günlerini başlatıyor. Bu hafta A101, BİM ve ŞOK mağazalarında birbirinden cazip fırsatlar sunulacak.

A101 Haftanın Yıldızları kampanyası kapsamında, müşterilere birçok avantajlı ürün seçeneği sunulacak. Ovadan Gönen Baldo Pirinç 1 Kg 42,90 TL, Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 99 TL ve Keyfe Dibek Kahvesi 200 gr 25 TL gibi indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca, farklı markalara ait deterjanlar, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve elektronik eşyalar da indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak.

şok indirmleri

Müşteriler, bu indirim günlerinde fırsatları kaçırmamak için güncel broşür içeriklerini takip etmeleri öneriliyor. İndirimli ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalı ve ilgilenilen ürünlerin erken saatlerde mağazalara gidilerek temin edilmesi tavsiye ediliyor.

a101 indirim

Bu indirim günleri, tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı sunarken, aynı zamanda ekonomik açıdan da birçok kişiye kolaylık sağlayacak. Tüketiciler, ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekleri bu indirim döneminden yararlanmak için A101, BİM ve ŞOK marketlerini ziyaret edebilirler.

bim indirim

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
Çantasını alan koşsun! A101'de 5 litresi 49,90 TL'ye düştü: Kaçıran pişman olacak!
Çantasını alan koşsun! A101'de 5 litresi 49,90 TL'ye düştü: Kaçıran pişman olacak!
Kaşar peyniri, yoğurt, tereyağ en ucuz BİM'de! O tarihte BİM'e koşan indirimi kapacak
Kaşar peyniri, yoğurt, tereyağ en ucuz BİM'de! O tarihte BİM'e koşan indirimi kapacak
Poşetini alan Tarım Kredi Market'e akın edecek! 40'lı tuvalet kağıdı 139 TL'ye düştü
Poşetini alan Tarım Kredi Market'e akın edecek! 40'lı tuvalet kağıdı 139 TL'ye düştü
Ayçiçek yağında dev indirim! 5 litresi 149 TL'ye satılacak: O market indirimi duyurdu
Ayçiçek yağında dev indirim! 5 litresi 149 TL'ye satılacak: O market indirimi duyurdu
Bayram alışverişi yapmayanlar BİM'e koşsun! 5 kilosu 99 TL, 1 kilosu 35 TL'ye satılacak
Bayram alışverişi yapmayanlar BİM'e koşsun! 5 kilosu 99 TL, 1 kilosu 35 TL'ye satılacak
BİM'in bayram indirimi mest edecek! Mutfak gereçleri, kamp sandalyeleri, şeker, çikolata... Bu Cuma BİM'e koşturacak!
BİM'in bayram indirimi mest edecek! Mutfak gereçleri, kamp sandalyeleri, şeker, çikolata... Bu Cuma BİM'e koşturacak!
Bayram alışverişi BİM'de ucuza yapılacak! 27 Haziran'da bu listedeki ürünler indirime girecek
Bayram alışverişi BİM'de ucuza yapılacak! 27 Haziran'da bu listedeki ürünler indirime girecek