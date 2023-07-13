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A101 büyük indirime start verdi! Peynir ve süt ürünlerinde fiyatlar dip yaptı

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A101 büyük indirime start verdi! Peynir ve süt ürünlerinde fiyatlar dip yaptı
Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan A101, müşterilerine cazip fırsatlar sunarak ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor. Herkesin ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimlerle dolu olan A101 Marketi, bütçenizi korumanıza yardımcı oluyor. İşte detaylar...

A101 marketi, müşterilerini sevindirecek büyük bir sürpriz yaparak indirimli ürünler kataloğunu sunuyor. Bu hafta, temel gıda ürünlerinde yapılan büyük indirimlerle birlikte müşterilere cazip fırsatlar sunuluyor. İşte 8-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi...

YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM A101'DE

a101

Lezzetli ve kaliteli dana döner, %30 indirimle 54,90 TL'ye satışa sunuluyor. Sofralarınıza lezzet katacak bir seçenek.

Kahvaltıların vazgeçilmezi siyah zeytin, %20 indirimle 78 TL'ye alıcı buluyor. Taze ve kaliteli siyah zeytinleri daha uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Serinletici mandalina aromalı gazlı içecek, %15 indirimle 22,50 TL'ye satılıyor. Sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir seçenek.

Hoş kokulu yasemin pirinci, %25 indirimle 24,50 TL'ye raflarda yerini alıyor. Sofranıza farklı bir lezzet katacak.

Kahvaltıların vazgeçilmezi yağlı gevrek, %18 indirimle 27,50 TL'ye satın alınabilir. Besleyici ve sağlıklı bir seçenek.

Lezzetli yemeklerin vazgeçilmezi domates salçası, %20 indirimle 31,50 TL'ye alıcı bekliyor. Taze ve doğal salçaları uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Etkili temizlik sağlayan Pril bulaşık makinesi kapsülleri, %10 indirimle 139,90 TL'ye satın alınabilir. Bulaşıklarınızı kolaylıkla temizlemek için uygun bir seçenek.

Bu indirimleri kaçırmamak ve avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için A101 marketinin indirimli ürünlerini keşfetmeyi unutmayın!

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