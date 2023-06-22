A101 gıdadan elektroniğe onlarca üründe indirim yaptı! 22 Haziran kataloğu baş döndürdü

A101 market, bu hafta yine müşterilerini şaşırtacak indirimli ürünlerle karşımıza çıkıyor! 22 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler arasında, büyük boy Toshiba televizyonlar, Xiaomi ve TCL cep telefonları, Samsung mikrodalga fırın gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilerini bekliyor. Ancak bu haftanın gözde ürünü kesinlikle Toshiba'nın 70 inç Ultra HD 4K Smart Led TV modeli. Bu televizyon, etkileyici çözünürlüğü, kaliteli paneli ve akıllı özellikleriyle ev sinema deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. A101 mağazalarında sadece 16.499 TL'ye satışa sunulan bu televizyonu kaçırmak istemeyeceksiniz!

A101 marketin her hafta sunduğu indirimli ürünler, tüketicilere büyük avantajlar sağlıyor. Bu hafta da marka ve model çeşitliliğiyle dikkat çeken ürünler, rekabetçi fiyatlarıyla müşterilerin ilgisini çekiyor. Toshiba, Xiaomi, TCL ve Samsung gibi tanınmış markaların ürünleri, A101 marketlerinde uygun fiyatlarla bulunabiliyor. Bu indirimli ürünler arasında yer alan dev boyutlardaki televizyonlar, yüksek çözünürlükleri ve akıllı özellikleriyle ev eğlencesini mükemmelleştiriyor.

A101 market, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Her hafta güncellenen indirimli ürünler listesi, tüketicilere bütçe dostu alışveriş yapma imkanı sağlıyor. Bu indirimler sayesinde, müşteriler istedikleri marka ve modeldeki ürünlere uygun fiyatlarla sahip olabiliyor ve tasarruf yapabiliyorlar.

Toshiba'nın 70 inç Ultra HD 4K Smart Led TV modeli, A101 marketlerindeki cazip fiyatıyla özellikle dikkat çeken bir ürün. Bu televizyon, büyük ekranı ve yüksek çözünürlüğü sayesinde sinema keyfini yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek. A101 marketlerinde uygun fiyatıyla satışa sunulan bu televizyon, kaliteli görüntü ve akıllı özellikleriyle evinizdeki eğlence deneyimini mükemmelleştirecek.

A101 MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER















