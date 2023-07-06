A101 haftanın büyük kampanyasını başlattı! 10 TL'lik alışveriş yapan bu ürünü 59 TL'ye satın alabilecek

O Markette İnanılmaz İndirimde Son 3 Gün! Stoklar Eriyor…





Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan bir market her hafta sunduğu indirimli ürünleri ile en çok takip edilen marketlerden biri. Müşterilerine sunduğu indirimli ürünleri ile her daim takip edilen A101 bu haftaki katalog ürünleri ile resmen gönülleri fethetti. İşte detaylar haberimizde...

Müşterilerinin ihtiyaçları ile doğru orantılı olarak ürünlerinde haftalık ya da günlük olarak özel indirimler sunan A101 de bu haftaki indirimler resmen herkesi cezbetti.





A101' de neler var neler? İşte detaylar bu haberimizde...

BU ÜRÜNLER KAÇMAZ

• Ovadan Gönen Baldo Pirinç 1 Kg 42,90 TL





• Birşah Krema 200 ml 19,50 TL

• Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 29,50 TL

• Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 22,90 TL





• Gliss Şampuan Çeşitleri 500 ml 49,90 TL

• Pantene Tip Saç Kremi Çeşitleri 275 ml 34,90 TL





• Gillette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3'lü 59,90 TL

• Orkid Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 34,50 TL

• Ülker albeni viva beyaz bar çikolata 4 TL• Hun Kürek Helva Çeşitleri 400 gr 27,50 TL

• Burch Mısır Gevreği Çeşitleri 500 gr 21,50 TL

• Nimet Elmalı Kurabiye 400 gr 27,50 TL





• Mistral Peçete 100'lü 9,50 TL

• Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 99 TL

• Pınar Lezzet Keyfi Hindi Büfe Salam 500 gr 30 TL

• Keyfe Dibek Kahvesi 200 gr 25 TL

• Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 49 TL• Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 100'lü 299 TL

• Nasprin Genel Amaçlı Temizlik Sıvısı 5 Litre 49,90 TL

• Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 3 Litre 89,90 TL

• Alo Toz Deterjan 10 Kg 209,90 TL





• Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 39,90 TL

• Ülker Antep fıstıklı stick çikolata 3.25 TL

• Ülker hobby fındıklı bar çikolata 29 TL

• Ülker fındık rüyası çikolata 14 TL

• Ülker çokonat 4.25 TL

• Ülker napoliten sütlü çikolata 6.50 TL

• Ülker fındık aşkı bar çikolata 6 TL

• Ülker dankek meyveli baton kek 15 TL

• Ülker bebe bisküvisi 13.50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

• Oreo Kakaolu Kremalı Bisküvi 10x44 gr 39 TL

• Selapk 3 Katlı / Papia Egzotik Tuvalet Kağıdı 12'li 59 TL