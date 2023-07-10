A101 haftanın flaş indirimini duyurdu! 3 kg yoğurt 63 TL, 1 kg kaşar peyniri 132 TL: O tarihe kadar yetişen alır
Son zamanlar da yaptığı aktüel ürün fiyatlarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başaran A101 market bu hafta da bomba gibi indirimleri ile tüketicinin cebini rahatlatacak. Detaylar haberimizde…
SALÇA, TEREYAĞI, SÜT, PEYNİR A101 İNDİRİMİ! 8 TEMMUZ 2023 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'in yayınladığı katalogla birlikte bugünden itibaren satışa çıkacak ürünleri ve fiyat listesini açıkladık.
Tam Homojenize Yoğurt, Tam Yağlı Taze Cheddar Peyniri, Eskitilmiş Klasik İnek Peyniri, Süt, Tavuk Kokteyli Sosis, Çemen Otu Pastırma, Tavuk Nuggets, Tavuk Büfe Salamı, Emici Bakım Kremi, Bulaşık Makinesinde Kapsülü, Mandalina Aromalı Soda, Yağlı gevrek gibi ürünleri içeren 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olan katalog ve fiyatlarını açıkladı.
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ
8 Temmuz'dan itibaren A101'de satışa çıkacak ürünler ve fiyat listesi ise şöyle:
Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 Türk Lirası
Zeo Siyah Zeytin 900 gr 78 Türk Lirası
Baştacı Dana Döner 250 gr 54,90 Türk Lirası
Ovadan Yasemin Kokulu Pirinç 1 Kg 24,50 Türk Lirası
Nimet Yağlı Gevrek 500 gr 27,50 Türk Lirası
Akçasaray Dondurulmuş Dana Akçaabat Köftesi 500 gr 119,90 Türk Lirası
Schweppes Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 1 Litre 22,50 Türk Lirası
Ülker Çiziviç Peynirli Sandviç Kraker 3x82 gr 18,90 Türk Lirası
Ülker Dankek Çilekli Tart Kek 6x30 gr 16,90 Türk Lirası
Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 139,90 Türk Lirası
Neutrogena Hızlı Emiken Bakım Kremi 200 ml 39,90 Türk Lirası
Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 39,90 Türk Lirası
Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 63 Türk Lirası
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 132 Türk Lirası
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 82,50 Türk Lirası
Birşah Süt 1 Litre 16,50 Türk Lirası
Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 89 Türk Lirası
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 47 Türk Lirası
Kebir Tereyağı 500 gr 95 Türk Lirası
Milkten Krem Peynir 500 gr 35,90 Türk Lirası
Pınar Ayran 1,5 Litre 22,50 Türk Lirası
Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 24,90 Türk Lirası
Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 100 gr 79,50 Türk Lirası
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 79 Türk Lirası
Piliç Büfe Salam 850 gr 34,90 Türk Lirası
Piliç Büfe Salam 800 gr 32,90 Türk Lirası
Piliç Nugget 300 gr 18,50 Türk Lirası