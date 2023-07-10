A101 haftanın flaş indirimini duyurdu! 3 kg yoğurt 63 TL, 1 kg kaşar peyniri 132 TL: O tarihe kadar yetişen alır

Son zamanlar da yaptığı aktüel ürün fiyatlarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başaran A101 market bu hafta da bomba gibi indirimleri ile tüketicinin cebini rahatlatacak. Detaylar haberimizde…



SALÇA, TEREYAĞI, SÜT, PEYNİR A101 İNDİRİMİ! 8 TEMMUZ 2023 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'in yayınladığı katalogla birlikte bugünden itibaren satışa çıkacak ürünleri ve fiyat listesini açıkladık.

Tam Homojenize Yoğurt, Tam Yağlı Taze Cheddar Peyniri, Eskitilmiş Klasik İnek Peyniri, Süt, Tavuk Kokteyli Sosis, Çemen Otu Pastırma, Tavuk Nuggets, Tavuk Büfe Salamı, Emici Bakım Kremi, Bulaşık Makinesinde Kapsülü, Mandalina Aromalı Soda, Yağlı gevrek gibi ürünleri içeren 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olan katalog ve fiyatlarını açıkladı.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

8 Temmuz'dan itibaren A101'de satışa çıkacak ürünler ve fiyat listesi ise şöyle:





Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 Türk Lirası

Zeo Siyah Zeytin 900 gr 78 Türk Lirası



Baştacı Dana Döner 250 gr 54,90 Türk Lirası



Ovadan Yasemin Kokulu Pirinç 1 Kg 24,50 Türk Lirası



Nimet Yağlı Gevrek 500 gr 27,50 Türk Lirası

Akçasaray Dondurulmuş Dana Akçaabat Köftesi 500 gr 119,90 Türk Lirası

Schweppes Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 1 Litre 22,50 Türk Lirası

Ülker Çiziviç Peynirli Sandviç Kraker 3x82 gr 18,90 Türk Lirası

Ülker Dankek Çilekli Tart Kek 6x30 gr 16,90 Türk Lirası

Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 139,90 Türk Lirası

Neutrogena Hızlı Emiken Bakım Kremi 200 ml 39,90 Türk Lirası

Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 39,90 Türk Lirası





Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 63 Türk Lirası

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 132 Türk Lirası

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 82,50 Türk Lirası

Birşah Süt 1 Litre 16,50 Türk Lirası

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 89 Türk Lirası

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 47 Türk Lirası

Kebir Tereyağı 500 gr 95 Türk Lirası

Milkten Krem Peynir 500 gr 35,90 Türk Lirası

Pınar Ayran 1,5 Litre 22,50 Türk Lirası

Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 24,90 Türk Lirası

Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 100 gr 79,50 Türk Lirası

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 79 Türk Lirası

Piliç Büfe Salam 850 gr 34,90 Türk Lirası

Piliç Büfe Salam 800 gr 32,90 Türk Lirası

Piliç Nugget 300 gr 18,50 Türk Lirası