A101 haftaya damga vuran indirimi patlattı! Salçadan tuvalet kağıdına zam değil indirim geldi!

Vatandaşlar tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip edilen A101, müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Yeni aktüel kataloğuyla birbirinden çeşitli ürünleri tüketicilerin beğenisine sunuyor. A101'in güncel kataloğunda yer alan ürünler arasında elektronik eşyalar, ev tekstili ürünleri, gıda ve temizlik malzemeleri gibi pek çok farklı kategoride ürün bulunmaktadır.

A101'in yayınladığı aktüel katalog, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürünleri kolayca bulabilmesi için detaylı bir şekilde hazırlanmıştır. Mağazalarında düzenlenen kampanyalarla birlikte müşterilere cazip fırsatlar sunan A101, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya devam ediyor.

27 TEMMUZ A101 KATLOĞU

















A101'in kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya devam etmesi bekleniyor. Tüketicilerin ilgisini çeken ve beğenisini kazanan A101, ekonomik alışverişin adresi olmaya devam ediyor.