  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. A101 haftaya hızlı giriş yaptı! Toz deterjan 110 TL'ye, Torku toz şeker 79 TL'ye satılacak!

A101 haftaya hızlı giriş yaptı! Toz deterjan 110 TL'ye, Torku toz şeker 79 TL'ye satılacak!

Yayınlanma:
A101 haftaya hızlı giriş yaptı! Toz deterjan 110 TL'ye, Torku toz şeker 79 TL'ye satılacak!
Sevilen market zincirlerinden olan A101 17-23 Haziran tarihleri arasında ki kataloğunu yayınladı. Her hafta birbirinden düşük ürünleri raflarına dizen A101'in bu haftaki indirimli ürünleri kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte, 17-23 Haziran kataloğu...

Ev gereçleri, temizlik malzemeleri, tekstil, ev aletleri, süt ve süt ürünleri, banyo gereçleri ve daha birçok ürün piyasa değerinin altında raflarda yerini aldı. A101, 17-23 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesini açıkladı. İşte fiyat listesi haberimizde.

A101 17-23 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

A101 17-23 Haziran 2023

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
Bu indirim kapıda kuyruk oluşturacak! BİM indirim startını verdi: Sepetler ucuza doluyor
Bu indirim kapıda kuyruk oluşturacak! BİM indirim startını verdi: Sepetler ucuza doluyor
O bankanın müşterisiyseniz dikkat! 3 aylık 3000 TL para iadesi yapılacak: Almak için tek şart var
O bankanın müşterisiyseniz dikkat! 3 aylık 3000 TL para iadesi yapılacak: Almak için tek şart var
Garanti Bankası müşterilerine piyango vurdu! Tek işlemle 1000 TL kazanacaklar: Elini çabuk tutan kazanacak
Garanti Bankası müşterilerine piyango vurdu! Tek işlemle 1000 TL kazanacaklar: Elini çabuk tutan kazanacak
O markette stok yaptıran indirim başlıyor! Ayçiçek yağı 119 TL'ye düştü: Rakiplerine meydan okudu!
O markette stok yaptıran indirim başlıyor! Ayçiçek yağı 119 TL'ye düştü: Rakiplerine meydan okudu!
O markette patron çıldırdı indirimleri başladı! 5 litre ayçiçek yağı 129 TL'ye düştü: Yetişen üçer beşer alıyor
O markette patron çıldırdı indirimleri başladı! 5 litre ayçiçek yağı 129 TL'ye düştü: Yetişen üçer beşer alıyor
Evine elektrik, su ve doğalgaz faturası gelenler dikkat! Ödemeyi böyle yapanlar parasını geri alacak!
Evine elektrik, su ve doğalgaz faturası gelenler dikkat! Ödemeyi böyle yapanlar parasını geri alacak!
A101'in çıldırtan indirimi başladı! O ürün 300 TL'den 199 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor
A101'in çıldırtan indirimi başladı! O ürün 300 TL'den 199 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor