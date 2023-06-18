A101 haftaya hızlı giriş yaptı! Toz deterjan 110 TL'ye, Torku toz şeker 79 TL'ye satılacak!

Sevilen market zincirlerinden olan A101 17-23 Haziran tarihleri arasında ki kataloğunu yayınladı. Her hafta birbirinden düşük ürünleri raflarına dizen A101'in bu haftaki indirimli ürünleri kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte, 17-23 Haziran kataloğu...