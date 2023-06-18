A101 haftaya hızlı giriş yaptı! Toz deterjan 110 TL'ye, Torku toz şeker 79 TL'ye satılacak!
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Sevilen market zincirlerinden olan A101 17-23 Haziran tarihleri arasında ki kataloğunu yayınladı. Her hafta birbirinden düşük ürünleri raflarına dizen A101'in bu haftaki indirimli ürünleri kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte, 17-23 Haziran kataloğu...
Ev gereçleri, temizlik malzemeleri, tekstil, ev aletleri, süt ve süt ürünleri, banyo gereçleri ve daha birçok ürün piyasa değerinin altında raflarda yerini aldı. A101, 17-23 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesini açıkladı. İşte fiyat listesi haberimizde.
A101 17-23 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Aktüel
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