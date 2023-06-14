  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. A101 indirime doymadı! 1 kg peynir 81,50, saç boyası 35 TL'ye düştü: O tarihe kadar geçerli

A101 indirime doymadı! 1 kg peynir 81,50, saç boyası 35 TL'ye düştü: O tarihe kadar geçerli

Yayınlanma:
A101 indirime doymadı! 1 kg peynir 81,50, saç boyası 35 TL'ye düştü: O tarihe kadar geçerli
A101 market zinciri 10 - 16 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler arasında Ariel 9 kg toz deterjan, Ahir tam yağlı tost peyniri, 10'lu yumurta ve Klasik inek peyniri gibi ürünler bulunuyor. İşte indirimli ürünler...

A101, müşterilerini memnun etmek ve ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla bomba gibi indirimlerle dolu bir kampanya düzenliyor. 10 - 16 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler, tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

Ariel 9 kg toz deterjanın sadece 199 TL'ye satılması, evlerde sık kullanılan ve maliyetli olan bir ürün olan deterjanın bütçe dostu bir seçenek olmasını sağlıyor. Bu indirim, ailelerin temizlik masraflarını azaltmalarına yardımcı olabilir.

Ahir tam yağlı tost peyniri ise 125 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Peynir, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir parçasıdır ve uygun fiyatıyla müşterilere kaliteli bir seçenek sunuyor.

10'lu yumurtaların 29 TL'ye satılması da dikkat çeken bir indirimdir. Yumurta, protein ve besin değeri açısından zengin bir gıda olduğundan, bu indirim tüketicilere ekonomik bir protein kaynağı sunmaktadır.

Klasik inek peyniri ise 89 TL fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Peynir, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve uygun fiyatıyla tüketicileri cezbediyor.

16 HAZİRAN A101 KATALOĞU

1

2

3

A101'in sunduğu bu indirimli ürünler, müşterilere hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etme imkanı sağlıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Tüketiciler, bu indirimleri değerlendirerek alışverişlerini ekonomik bir şekilde yapma fırsatı bulacaklar.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! O paralar iade edilecek: Bunu hemen yapın
İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! O paralar iade edilecek: Bunu hemen yapın
Bu bankanın kredi kartını kullananlar yaşadı! Tam 2000 TL para iadesi yapılacak: Bu işlemi yapmak şart
Bu bankanın kredi kartını kullananlar yaşadı! Tam 2000 TL para iadesi yapılacak: Bu işlemi yapmak şart
A101 indirimli ürünleri piyasaya çıkardı! Bu listede yok yok: Zamdan önce son indirimler!
A101 indirimli ürünleri piyasaya çıkardı! Bu listede yok yok: Zamdan önce son indirimler!
A101 indirim füzesini uçurdu! 11 TL'ye mantı, 104 TL'ye salça satacak: Listeye bakan markete koşuyor!
A101 indirim füzesini uçurdu! 11 TL'ye mantı, 104 TL'ye salça satacak: Listeye bakan markete koşuyor!
Bu kartı kullananlar paraya para demeyecek! Tek işlemi yapana 300 TL anında verilecek
Bu kartı kullananlar paraya para demeyecek! Tek işlemi yapana 300 TL anında verilecek
BİM'in bu indirimi kapıda kuyruk oluşturacak! 16 Haziran'da başlıyor: Listeye bakmayan bin pişman
BİM'in bu indirimi kapıda kuyruk oluşturacak! 16 Haziran'da başlıyor: Listeye bakmayan bin pişman
İndirim talimatı geldi fiyatlar düştü! O markette yumurta, ayçiçek yağı, gıda ürünlerinde ucuzluk başladı
İndirim talimatı geldi fiyatlar düştü! O markette yumurta, ayçiçek yağı, gıda ürünlerinde ucuzluk başladı