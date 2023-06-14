A101 indirime doymadı! 1 kg peynir 81,50, saç boyası 35 TL'ye düştü: O tarihe kadar geçerli

A101, müşterilerini memnun etmek ve ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla bomba gibi indirimlerle dolu bir kampanya düzenliyor. 10 - 16 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler, tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

Ariel 9 kg toz deterjanın sadece 199 TL'ye satılması, evlerde sık kullanılan ve maliyetli olan bir ürün olan deterjanın bütçe dostu bir seçenek olmasını sağlıyor. Bu indirim, ailelerin temizlik masraflarını azaltmalarına yardımcı olabilir.

Ahir tam yağlı tost peyniri ise 125 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Peynir, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir parçasıdır ve uygun fiyatıyla müşterilere kaliteli bir seçenek sunuyor.

10'lu yumurtaların 29 TL'ye satılması da dikkat çeken bir indirimdir. Yumurta, protein ve besin değeri açısından zengin bir gıda olduğundan, bu indirim tüketicilere ekonomik bir protein kaynağı sunmaktadır.

Klasik inek peyniri ise 89 TL fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Peynir, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve uygun fiyatıyla tüketicileri cezbediyor.

16 HAZİRAN A101 KATALOĞU















A101'in sunduğu bu indirimli ürünler, müşterilere hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etme imkanı sağlıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Tüketiciler, bu indirimleri değerlendirerek alışverişlerini ekonomik bir şekilde yapma fırsatı bulacaklar.