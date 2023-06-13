A101 indirimli ürünleri piyasaya çıkardı! Bu listede yok yok: Zamdan önce son indirimler!

A101 Marketler müşterilerine her hafta birçok alanda indirimli ürünlerini sunmaya devam ediyor. Peki 15 Haziran tarihinde hangi ürünler indirimli olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKETLER 15 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

A101 marketlerde bu hafta yine elektronik bayramı yaşanacak! Marketlerde birçok farklı kategoride birçok ürün indirimli olarak müşterilere sunulacak. A101 Marketler 15 Haziran aktüel ürünleri ve fiyatları şu şekilde;

-Toshiba marka 55 inç android televizyon 11 bin 999 TL

-ONVO marka 65 inç android smart led televizyon 10 bin 499 TL

-Toshiba marka 50 inç android televizyon 7 bin 999 TL

-ONVO marka 32 inç led televizyon 2 bin 499 TL

-Flavel marka 3'lü beyaz ankastre set 8 bin 599 TL

-SEG marka 12 kilogram çamaşır makinesi 8 bin 799 TL

-Regal marka 3 çekmeceli derin dondurucu 2 bin 799 TL





-ONVO marka airfryer 2 bin 299 TL

-Philips marka süpürge 2 bin 499 TL

-Homend marka çay makinesi 599 TL

-Homend marka filtre kahve makinesi 999 TL

-Kiwi marka döner başlık saç şekillendirici 399 TL

-Kiwi marka el blenderı 229 TL

-Fakir marka saç sakal düzeltme makinesi 279 TL

-Nisanla marka saç kesme makinesi 189 TL

-Kiwi marka şarjlı doğrayıcı 249 TL

-Tecno marka akıllı telefon 4 bin 999 TL

-Reeder marka P13 akıllı telefon 2 bin 599 TL

-Xiaomi marka bluetooth kulaklık 349 TL

-Motivasyon matarası 39.95 TL

-Manuel doğrama aleti 64.95 TL

-Matara 500 cc 22.95 TL

-Cam kahve bardağı 12.95 TL

-APEC marka benzinli moped 19 bin 490 TL

-Mikser sürahi 69.95 TL

-JWIN marka tuşlu piyano 4 bin 990 TL

-Koltuk takımı 6 bin 850 TL

-Katlanabilir karyola yatak seti 1.750 TL

-Dolu ranchero römork traktör 599 TL

-Dolu 12V akülü araba 2 bin 999 TL

-Bisiklet 26 jant amortisörlü 2 bin 299 TL

-Buldan koltuk örtüsü 79.95 TL

-Kilim 100x200 149 TL

-Çift kişilik baskılı pike 145 TL

-70x150 plaj hasırı 52.50 TL

-Silk&Blue marka erkek havlu boxer 37.95 TL

-Silk&Blue marka kadın 2'li slip 27.95 TL

-Erkek polo yaka tişört 74.95 TL

-Silk&Blue marka kadın yarım kol şortlu pijama takımı 99.95 TL

-Silk&Blue marka erkek şortlu pijama takımı 89.95 TL

-Silk&Blue marka kadın baskılı tişört 59.95 TL

-Silk&Blue marka erkek baskılı tişört 64.95 TL

-JUNO marka kadın keçe terlik 149.95 TL

-JUNO marka erkek şeritli çapraz terlik 49.95 TL