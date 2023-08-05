A101 kapıda izdiham oluşturacak indirimi patlattı! O markalı süzme peynir 50 TL, toz şeker 28 TL'ye düştü

A101, müşterilerine her türlü ihtiyacı uygun fiyatlarla karşılama sözüyle hareket etmeye devam ediyor. 4 Ağustos Cuma gününe özel olarak çay makinesi, seramik tabanlı ütü, epilasyon aleti, tek ve çift kişilik pike gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla müşterileriyle buluşacak.

A101, geniş ürün yelpazesiyle ihtiyaç duyulan her alanda kaliteli ve ekonomik ürünler sunuyor. Çay keyfini daha da kolaylaştıracak çay makinesi, ev işlerini daha pratik hale getirecek seramik tabanlı ütü ve cilt bakımında önemli bir rol oynayacak epilasyon aleti gibi ürünler, cazip fiyatlarla müşterileriyle buluşacak.

Ayrıca, rahat ve sıcacık bir uyku için tek ve çift kişilik pike seçenekleri de indirimli fiyatlarla sunulacak. Bu indirim fırsatları sayesinde müşteriler, ihtiyaç duydukları ürünleri ekonomik koşullarla temin etme şansına sahip olacaklar.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ







