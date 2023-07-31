A101 sepetleri tıka basa dolduracak! Çay 54,50 TL, sıvı yağ 99 TL: Kapanışa kadar giden indirimi yakalar
A101 haftanın yıldızları kataloğunda yok yok. Ayçiçek yağından sucuğa birçok üründe dev indirim yapıldı. Herkesin dört gözle beklediği kataloğun zenginliği cazip gelirken ürünler araştırılmaya başlandı. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun fiyat listesi.
A101 HAFTANIN YILDIZI KATALOĞU
Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 100'lü 54,50 TL
Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 88,90TL
Akmina Sade Maden Suyu 1 Litre 8,45 TL
Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 gr 14,90 TL
Tarabya Hellim Peyniri 250 gr 34,50 TL
Torku Dilimli Burger Peyniri 350 gr 79 TL
Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 79,50 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 95 TL
Yudum Oemga 3 Bitkisel Karışım Sıvı Yağ 3 Litre 99 TL
Nimet / Feast / Torku Dondurulmuş Soğan Halkası 450 gr 18,90 TL
Biscolata Pia Frambuaz Jöleli Bitter Çikolatalı Kek 100 gr 13,90 TL
Milkten Tuzlu Tereyağı 950 gr 169,50 TL
Tarabya Tulum Peyniri 250 gr 47,90 TL
Karper Sürülebilir Üçgen Peynir 24x12,5 gr 42,50 TL
Coca-Cola Zero / Sprite Gazlı İçecek 6x250 ml 55 TL
Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr 49,95TL
Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr 22,90 TL
Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 44,90 TL
Veet Klasik Ağda Bandı 12'li 39,90 TL
Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml 39,90 lira
Milkten Çikolatalı Puding 4x100 gr 14,90 lira
Eker Sade Kefir 1 Litre 24,50 lira
Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre 26,50 lira
Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 44,50 lira
Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 62 lira
Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 92,50 lira
Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 43,50 lira
Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 18,50 lira