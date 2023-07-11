A101 tüm zamları teğet geçti! 13 Temmuz indirim kataloğu baş döndürecek: İşte çılgın fiyatlar

Ekonomik etmenlerin etkisiyle tercih edilen market zincirlerinden A101, yeni indirim kataloğunu yayımladı ve 13 Temmuz'da pek çok üründe indirimlerin olacağını duyurdu. Bu indirimlerle birlikte A101 müşterileri çeşitli avantajlardan yararlanacaklar.



A101'in 13 Temmuz kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Volta üç tekerlekli Moped yer alıyor. Bu ürün, 25.990 TL fiyatıyla müşterilere sunulacak. Aynı zamanda vantilatörler de indirimli fiyatlarla satışa çıkacak ve 369 TL'ye alınabilecek. Ev dekorasyonuna yönelik ürünlerden biri olan berjer ise 1.599 TL'lik fiyatıyla dikkat çekecek. Koltuk örtüsü ise sadece 79 TL'ye müşterilerin beğenisine sunulacak.

13 TEMMUZ A101 KATALOĞU

































A101'in indirim kataloğu, pek çok müşteri için cazip fırsatlar sunuyor. Bu indirimler, tüketicilerin bütçelerini rahatlatma ve ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılama imkanı sağlıyor. A101'in müşterileri, 13 Temmuz tarihinde bu indirimli ürünleri mağazalarda bulabilecek ve avantajlı alışverişler yapabilecekler.

Ekonomik koşullar göz önüne alındığında, tüketici talebine uygun fiyat politikalarıyla öne çıkan A101 gibi market zincirlerinin indirimleri, tüketicilere önemli bir kolaylık sağlıyor. Bu indirimler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda bütçelerini koruma imkanı sunarak ekonomik açıdan da destekleyici bir rol oynuyor.