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A101 tüm zamları teğet geçti! O ürün 90 TL'den 48,90 TL'ye kadar düştü

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A101 tüm zamları teğet geçti! O ürün 90 TL'den 48,90 TL'ye kadar düştü
Bu Cumartesi gününden itibaren haftanın ikinci indirim kampanyalarına başlayan A101, yeni indirimlerini duyurdu. 19 Ağustos 2023 tarihli Cumartesi A101 aktüel ürün kataloğu indirimleri, müşterilerle buluşuyor. Ayrıntılar haberimizde...

A101 marketleri, müşterilerine her hafta onlarca indirimli ürün sunmayı sürdürüyor ve bu hafta da geleneği bozmadı. Bu haftanın ilk indirimlerini Perşembe günü gerçekleştiren A101, kategorik ürünlerdeki fiyatları düşürmüştü. Şimdi ise 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü itibariyle haftanın ikinci indirimlerine başladı. Bu indirimlerin sunulduğu aktüel ürün kataloğu da yayımlandı.

A101, bu cumartesi günü itibariyle yeni haftanın ikinci indirimleri için harekete geçti. Temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirim uygulayacak olan A101, 19 Ağustos 2023 Cumartesi tarihli aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Peki, A101'in bu haftaki cumartesi indirimleri neler sunuyor? İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi A101 aktüel ürün kataloğundaki indirimler...

A101 İNDİRİM KATALOĞU

a101

a101

a101

a101

Aktüel
Bu fiyatlar semt pazarına adım attırmayacak! A101 havuç, kırmızı biber, limon ve onlarca üründe indirim yaptı
Bu fiyatlar semt pazarına adım attırmayacak! A101 havuç, kırmızı biber, limon ve onlarca üründe indirim yaptı
Migros'un bu indirimini kaçıran çok üzülür! Kıyma, tavuk, köfte fiyatları dip yaptı
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ŞOK indirim bombasını patlattı! 25 TL'lik alışveriş yapan 140 TL yerine 79 TL ödeyecek
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A101'in bu şubelerinde dev ayçiçek yağı indirimi başladı! Sadece 74 TL'ye satılacak
A101'in bu şubelerinde dev ayçiçek yağı indirimi başladı! Sadece 74 TL'ye satılacak