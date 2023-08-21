A101 tüm zamları teğet geçti! O ürün 90 TL'den 48,90 TL'ye kadar düştü

A101 marketleri, müşterilerine her hafta onlarca indirimli ürün sunmayı sürdürüyor ve bu hafta da geleneği bozmadı. Bu haftanın ilk indirimlerini Perşembe günü gerçekleştiren A101, kategorik ürünlerdeki fiyatları düşürmüştü. Şimdi ise 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü itibariyle haftanın ikinci indirimlerine başladı. Bu indirimlerin sunulduğu aktüel ürün kataloğu da yayımlandı.

A101, bu cumartesi günü itibariyle yeni haftanın ikinci indirimleri için harekete geçti. Temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirim uygulayacak olan A101, 19 Ağustos 2023 Cumartesi tarihli aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Peki, A101'in bu haftaki cumartesi indirimleri neler sunuyor? İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi A101 aktüel ürün kataloğundaki indirimler...

A101 İNDİRİM KATALOĞU















