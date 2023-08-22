A101 tüm zamları teğet geçti! O ürün 90 TL'den 48,90 TL'ye kadar düştü

Kahve kokuları eşliğinde bir Cumartesi sabahı, alışveriş tutkunlarının yüzlerini güldüren bir haber var! A101 marketleri, her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da cazip indirimleriyle karşımızda. Alışveriş listelerini hazırlayanlar için müjdeli haber: Temel gıda ürünleri, bu kez Cumartesi indirimlerinde öne çıkıyor. Dana sucuklar, inek peynirleri ve daha birçok ürün, fiyatlarında görülen düşüşle alışveriş deneyimini daha da tatlı hale getiriyor. Detaylar haberimizde gizli!

A101, alışveriş tutkunlarının yüzünü bir kez daha güldürüyor! Haftanın ikinci indirim dalgası olarak beklenen Cumartesi indirimleri, 19 Ağustos itibariyle A101 raflarında yerini aldı. Peynir severlerin özellikle dikkatine: Peynir fiyatları 95 TL’ye kadar iniyor! Bu Cumartesi alışveriş rehberinizi A101 indirimleri ile güncelleyin.



Sunduğu ekonomik fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle her hafta olduğu gibi bu Cumartesi de müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunan A101, tüketicileri cezbetmeyi başarıyor. 19 Ağustos 2023 tarihli A101 aktüel ürün kataloğu, indirimleriyle dolu dolu bir alışveriş deneyimi vadediyor.

Bu indirim döneminde dikkat çeken ayrıntılardan biri de peynir fiyatlarında yaşanan düşüş. Peynir severler için müjdeli haber: Farklı çeşitlerdeki peynirler, 95 TL'ye kadar düşen fiyatlarıyla sofralarınıza konuk olacak. Siz de Cumartesi günü A101 mağazalarına uğrayarak peynir gibi ürünlerdeki avantajlı indirimleri kaçırmadan değerlendirebilirsiniz.

19 Ağustos Cumartesi gününe özel A101 indirimleri, aktüel ürün kataloğunda detaylarıyla sunuluyor. Bu hafta da A101 alışverişleri, hesaplı ve keyifli bir deneyim vadediyor. İhtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek için A101 mağazalarına uğramayı unutmayın!

A101 marketleri, indirim rüzgarını esirgemeyerek her hafta müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Bu hafta da alışılageldik kalitede indirimlere ev sahipliği yaptı. Perşembe günüyle başlayan indirimler, haftanın ikinci yarısında daha da heyecan verici bir hal alarak Cumartesi günü devam etti. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok ürünün fiyat etiketleri yeniden şekillendi.





A101, 19 Ağustos 2023 Cumartesi gününü işaret ederek indirimlerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta yayınladığı aktüel ürün kataloğu ile indirim haberini müşterileriyle paylaştı. İşte beklenen Cumartesi indirimleri ve ayrıntıları:

A101, Cumartesi indirimleri kapsamında geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkıyor. Temel gıda ürünleri, günlük ihtiyaçların yanı sıra temizlik ve kişisel bakım ürünleri de indirimde. Müşteriler, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü itibariyle A101 mağazalarında bu indirimlerden faydalanabilecekler.

Bu haftanın ikinci indirim dalgası ile A101, müşterilerine hem hesaplı alışveriş fırsatı sunuyor hem de geniş bir ürün seçeneği ile ihtiyaçlarına çözüm getiriyor. Cumartesi gününü A101 indirimlerini değerlendirerek keyifli ve avantajlı bir alışverişle geçirmek isteyenler için kataloğun kapıları ardına kadar açıldı.

A101 marketleri, bu Cumartesi gerçekleştireceği büyük indirim etkinliği ile alışveriş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Temel gıda ürünleri bu seferki indirimlerin odak noktasında yer alıyor. Dana sucuklardan inek peynirlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, müşterileri cazip fiyatlarla buluşturacak. İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü A101 aktüel ürün kataloğundan bazı seçili indirimler:

Dana Kasap Sucuk 400 GR - Şimdi 102,50 TL yerine indirimli olarak sadece 85,95 TL.

Eti Burçak Sütlü Çikolatalı Bisküvi 114 GR - Bu lezzetli atıştırmalık sadece 9,45 TL.

Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 GR - Tatlı ihtiyacınızı gidermek artık sadece 7,90 TL.

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 GR - En kaliteli peynirlerden biri olan bu ürün, 95 TL yerine indirimle sadece 78,90 TL.

Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 130 GR - Tatlı bir mola için sadece 12,50 TL.

Keyfe Türk Kahvesi 100 GR - Türk kahvesi keyfi sadece 16,50 TL.

Lipton Buzlu Çay Çeşitleri 2 L - İçimizi ferahlatacak bu serinletici içecek, sadece 19,95 TL.

A101, alışveriş listelerinizi zenginleştirmek ve bütçenizi rahatlatmak için her zamanki gibi çarpıcı indirimlerle karşınızda. 19 Ağustos Cumartesi günü, bu özel fırsatları kaçırmadan A101 mağazalarına uğramayı unutmayın. Hem kaliteli ürünlerle dolu bir alışveriş deneyimi yaşayın hem de cebinizi düşünceye daldırmadan doldurun!