A101 tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjan fiyatlarını düşürdü! Zamlara inat büyük kampanya yapıldı

Raf fiyatlarına sık sık gelen zamlar sebebiyle insanlar alışverişlerini yapmadan önce marketlerin indirimli fiyatlarını araştırıyor. A101 Market aktüel ürünlerini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET İNDİRİMLERİ

A101 Marketler aktüel ürünleriyle her hafta müşterisinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu hafta A101 Marketlerde elektronikten gıdaya birçok farklı kategoride ihtiyaçlarınızı indirimli şekilde karşılayabilirsiniz! İşte indirimli ürünler ve fiyatları;





-Toshıba 50 inç smart tv 8.399 TL

-Samsung 40 inç smart tv 7.899 TL

-Onvo 42 inç smart led 4.999 TL

-Seg buzdolabı 13.699 TL

-Seg bulaşık makinesi 7.299 TL

-Seg çamaşır makinesi 7.899 TL

-Regal büro tipi buzdolabı 3.199 TL

-Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL

-Arzum AR1132 Monomix Çubuk Blender 399 TL

-Kiwi KVC 4105 Elektrikli Süpürge 849 TL

-Arzum Nuvo AR5066 Saç Maşası 349 TL

-Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 329 TL

-ONVO Yağsız Fritöz Airfryer 2.799 TL

-Kiwi Vantilatör 369 TL

-Nisanla Şarjlı Epilatör 269 TL

-Kiwi Elektrikli Cezve 139 TL

-Nisanla Ayak Masaj Aleti 399 TL

-Flavel Dijital Baskül 199 TL

-Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL

-3'lü Koltuk 2.799 TL

-Berjer 1.599 TL

-Mini Hortum Makara Seti 549 TL

-Otomatik Sulama Zamanlayıcısı 599 TL

-Bahçe Sulama Tabancası Seti 79,90 TL

-Termo İzolasyonlu Piknik Sepeti 24 Litre 149 TL

-Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tenceresi 399 TL

-Hascevher Lotus Granit Tencere 399 TL

-Hascevher Lotus Granit Tava 259 TL

-Hascevher Tencere Seti 6 Parça 499 TL

-Cam Matara Çeşitleri 1000 ml 54,90 TL

-Cem Nero Tava Seti 2'li 169 TL

-Süzgeçli Kase Seti 3'lü 55 TL

-Metal Çırpıcı Çeşitleri 22,50 TL

-Dolap İçi Düzenleyici Raf 22,50 TL

-Saklama Kabı 3'lü 32,90 TL

-Tepsi Çeşitleri 12,90 TL

-Saklama Kabı 3'lü 59,90 TL

-Lisanslı Pipetli Bardak 4,90 TL

-Cam Sunum Tabağı Çeşitleri 9,90 TL

-Cam Saklama Kabı 14,90 TL

-Kulplu Desenli Yağlık 27,50 TL

-Cam Kase 6'lı 49,90 TL

-Cam Lokumluk / Sosluk 6'lı 24,90 TL

-Kütahya Porselen Kupa Çeşitleri 24,90 TL

-Kütahya Porselen Fincan Takımı 12 Parça 179 TL

-Kütahya Porselen Kase 24,90 TL

-Borcam Çeyiz Seti 4 Parça 179 TL

-Borcam Çok Amaçlı Kase 79,90 TL

-Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 49,90 TL

Kare Kase 17,50 TL

-Büyük Boy Kayık Tabak 6,50 TL

-Kare / Yuvarlak Servis Tabağı 8,90 TL

-Kapaklı Benekli Kase 1500 ml 29,90 TL

-Kapaklı Benekli Kase 3000 ml 45 TL

-Kare Kase 500 ml 4,90 TL

-Kare Kase 3,8 Litre 18,50 TL

-Piknik Sepeti 74,90 TL

-Borosilikat Cam Cezve 39,90 TL

-Paşabahçe Homemade 1000 cc 29,90 TL

-Paşabahçe Homemade 500 cc 24,90 TL

-Paşabahçe Homemade 300 cc 19,90 TL

-Fincan Seti 4 Parça 119 TL

-Dolu 12V Akülü Araba 2.990 TL

-Dolu Ranchero Römorklu Traktör 649 TL

-Kilim 120x180 cm 159 TL

-Koltuk Örtüsü 170x210 cm 79 TL

-Bordürlü Yüz Havlusu 29,90 TL

-Bay Büyük Beden Kolsuz Kaprili Pijama Takımı 189 TL

-Bayan Dokuma Viskon Şort 69,90 TL

-Bay Büyük Beden Şort 74,90 TL

-Bayan Büyük Beden Uzun Alt 69,90 TL

-Bayan Sıfır Kol Viskon Elbise 139 TL

-Silk&Blue Bayan Fitilli İp Askılı Şortlu Takım 79,90 TL

-Bay Seamless Boxer 27,90 TL

-Bay / Bayan Patik Çorap 3'lü 22,90 TL

-Silk&Blue Bayan Tül Detaylı Toparlayıcı 69,90 TL

-Silk&Blue Bayan Düğme Detaylı Sütyen 99,90 TL

-JUNO Bay / Bayan Sarmalı Terlik 129 TL

-Plastik Elbise Askısı 6'lı 22,50 TL

-Banyo Köşeliği 24,90 TL

-Peluşlu Toka ve Taç Çeşitleri 8,90 TL